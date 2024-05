Torna il festival ideato da Renzo Rubino che, dal 15 al 21 luglio, veleggia nei mari della Puglia con una ciurma di artisti. I dettagli.

Si torna a veleggiare nei porti di Puglia con la sesta edizione di Porto Rubino, festival itinerante ideato da Renzo Rubino in programma dal 15 al 21 luglio 2024. Divenuto in pochi anni tra gli appuntamenti più prestigiosi e attesi dell’estate italiana, questo viaggio tra natura e musica rinnova la sua formula. Da una parte, infatti, c’è la volontà di conservare la natura “artigianale della manifestazione, nella sua purezza e bellezza”. E, dall’altra, il desiderio di regalare un spettacolo che sappia ogni volta sorprendere.

“Vogliamo costruire uno spettacolo sul mare che sia poetico e attento ai temi della sostenibilità”, racconta Rubino. “E che sia ogni anno diverso. Nel tempo abbiamo alzato tantissimo l’asticella innanzitutto musicalmente. A un certo punto ho dovuto completamente dimenticarmi di quello che è stato fatto negli anni scorsi per ripensare totalmente il festival. Non nascondo che è stato molto difficile costruire la lineup quest’anno, per tutta una serie di motivi”.

Quattro le tappe di Porto Rubino 2024 – Vieste, Giovinazzo, Monopoli e Tricase Porto –, tutte sul mare e ciascuna con un tema specifico. “Iniziamo il 15 luglio e saremo per la prima volta a Vieste, nel nord della Puglia, con la serata dei Poeti. Poi torniamo a Giovinazzo il 17, un porto che abbiamo amato molto l’anno scorso ed è stata una vera scoperta. Sarà la serata dei Pirati”, racconta l’artista.

Il viaggio continua “a Monopoli, il 19 luglio, celebrando le Sirene fino ad arrivare a Tricase Porto, un altro luogo del cuore che avrà come tema la Rosa dei Venti. Da dove no partito nel dare i titoli alle serate? Volevo contestualizzare gli artisti e ogni concerto non avrà solo musica ma sarà proprio un’esperienza, con ballerini, luci e artisti da diversi mondi”.

Porto Rubino 2024 tappa per tappa

Le vele di Capitan Rubino di dispiegano il 15 luglio e la ciurma vedrà tra i ranghi molti artisti:

● 15 luglio – Vieste (FG): Poeti – ingresso gratuito – Un omaggio al cantautorato italiano contemporaneo, tra versi e melodie che raccontano storie di mare e di terra, con:

Joe Barbieri

Colapesce Dimartino

Dente

Elasi

Mannarino

Riccardo Sinigallia

● 17 luglio – Giovinazzo (BA): Pirati – Tra avventura e ribellione, un palcoscenico pronto ad accogliere le personalità corsare e intraprendenti protagoniste della serata:

Morgan

Nada

Piero Pelù

Renzo Rubino e La Sbanda

● 19 luglio – Monopoli (BA): Sirene – Un tributo al fascino senza tempo delle sirene, con un vortice di voci femminili che incantano e ammaliano. Protagoniste di questa serata:

Arisa

Bluem

Ditonellapiaga

Drusilla Foer

Gaia

Sara Penelope Robin

● 21 luglio – Tricase Porto (LE): Rosa dei Venti – Un caleidoscopio di sonorità diverse, ognuna con la sua bellezza e la sua unicità, a rappresentare la ricchezza e la varietà del panorama artistico contemporaneo, con:

Malika Ayane

Marco Castello

Lucio Corsi

Mace

Maria Antonietta e Colombre

Popa

Populous

Studio Murena

I biglietti per le tappe di Porto Rubino saranno disponibili in prevendita su Vivaticket.com a partire dalle ore 12:00 del 27 maggio.

