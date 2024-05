Dopo il successo di ascolti della prima puntata, martedì 21 maggio Canale 5 propone la seconda serata dello speciale ‘Il Volo Tutti per Uno’. Il cast.

La prima puntata in onda martedì 14 maggio ha incollato su Canale 5 2.632.000 spettatori facendo registrare all’ammiraglia Mediaset il 18.95% di share. Il grande show Il Volo Tutti Per Uno si prepara al bis martedì 21 maggio, in prime-time con la partecipazione di Federica Panicucci.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto portano, infatti, sul piccolo schermo oltre due ore di musica celebrando 15 anni di carriera sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Lo spettacolo (progetto di Michele Torpedine) è all’insegna della grande musica, con artisti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti.

Foto di Valentina Sabino da Ufficio Stampa

Nella seconda puntata sono attesi Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello. La terza e ultima serata de Il Volo Tutti per Uno andrà in onda martedì 28 maggio in prime-time su Canale 5 (produzione FriendsTv e regia di Luigi Antonini).

All’indomani della messa in onda del primo speciale, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha così commentato gli ascolti: “Grande successo per la prima di tre magnifiche serate, con Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, su Canale 5. Il Volo, con la sempre straordinaria Giorgia, e un ricco parterre di ospiti, è tornato a incantare l’Arena di Verona e il pubblico della nostra Rete”.

E ha aggiunto: “La divisione TV di Friends & Partners, la direzione Intrattenimento Mediaset e il regista Luigi Antonini hanno realizzato un prodotto eccellente, per il quale li ringrazio. Assieme ai tre testimonial del bel canto nel mondo, i nostri Piero, Gianluca e Ignazio. Bravi!”.

Foto da Ufficio Stampa