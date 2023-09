I suoni dei mattoncini LEGO® sono stati utilizzati da Tom Misch e altri artisti per creare un nuovo genere musicale lo-fi

Il Gruppo LEGO è entusiasta di presentare una nuova e rivoluzionaria esperienza musicale denominata “Rhythm & Bricks“. Questa straordinaria iniziativa musicale è il risultato della collaborazione tra il celebre cantautore e polistrumentista di fama globale, Tom Misch, il popolare trio danese WhoMadeWho e altri talentuosi artisti, tutti accomunati dalla passione per la creatività e il benessere.

Attraverso l’uso innovativo dei suoni iconici dei mattoncini LEGO®, è nato un genere musicale unico e rilassante, pensato appositamente per aiutare gli adulti a liberarsi dallo stress quotidiano e a ritrovare il proprio equilibrio interiore.

Tom Misch collabora con LEGO: il nuovo progetto musicale

Questo straordinario progetto è stato ispirato dalla ricerca “Play Well” del Gruppo LEGO, che ha rivelato che ben il 34% degli adulti a livello globale si sente stressato almeno una volta a settimana. Inoltre, il 98% degli adulti concorda sul fatto che la musica rappresenti un efficace strumento per rilassarsi.

Tom Misch, figura di spicco nel panorama della musica sperimentale, ha creato un brano originale arricchito da sonorità jazz e ritmi fluidi, utilizzando i riconoscibili suoni dei mattoncini LEGO come elemento centrale. Questo brano fa parte dell’album “Rhythm & Bricks“, ora disponibile su Spotify, e comprende composizioni di Tom Misch, WhoMadeWho e altri artisti di talento.

Oltre a essere accessibile su Spotify, il brano di Tom Misch è stato integrato in un video musicale all’interno della nuova campagna del Gruppo LEGO chiamata “Find Your Flow,” un manifesto che invita gli adulti a concedersi un momento di pausa e relax.

La ricerca “Play Well” ha anche rivelato che il 58% degli adulti intervistati considera fondamentale trovare nuovi modi per rilassarsi negli ultimi tre anni, mentre ben il 78% trova più gratificante dedicarsi a attività creative o manuali rispetto a passatempi passivi, come guardare la TV.

Tom Misch ha dichiarato: “La ricerca di modi per rilassarsi è fondamentale per me, poiché stimola la mia creatività e mi aiuta a mantenere la mente serena e concentrata. Ho accettato la sfida di utilizzare i suoni dei mattoncini LEGO come fonte di ispirazione per comporre musica. Da lì, ho costruito batterie, chitarre e voci per creare un brano unico. Speriamo che questa colonna sonora possa portare relax e sollievo a chi si sente stressato mentre costruisce con i mattoncini!”

LEGO, la musica dei mattoncini colorati come anti-stress

Genevieve Capa Cruz, Head of Adults Products del Gruppo LEGO, ha aggiunto: “La campagna ‘Find Your Flow’ si propone di aiutare gli adulti a scoprire i benefici rilassanti e creativi dell’attività manuale, come costruire con i mattoncini LEGO. La musica di ‘Rhythm & Bricks’ creata da Tom Misch e altri talentuosi artisti cattura perfettamente questo approccio gratificante, e speriamo che ispiri gli adulti a dedicare del tempo a se stessi, indipendentemente dalle loro passioni e interessi.”

Secondo la ricerca “Play Well,” costruire con i mattoncini LEGO offre una serie di vantaggi per gli adulti:

Favorisce il rilassamento e la tranquillità (88%), consentendo di staccare dalla routine quotidiana (86%) e stimolando la creatività (90%).

(88%), consentendo di staccare dalla routine quotidiana (86%) e stimolando la creatività (90%). Molti adulti cercano modi per rilassarsi (80%) e riconoscono che l’attività creativa o manuale è più appagante (78%).

è più appagante (78%). L’86% degli adulti afferma che giocare li aiuta a rilassarsi e a liberare la tensione.

e a liberare la tensione. L’85% ritiene che il gioco rappresenti una pausa dalla quotidianità , dalle incombenze domestiche e dalle preoccupazioni.

, dalle incombenze domestiche e dalle preoccupazioni. Il 92% degli adulti crede che le attività legate ai propri hobby e interessi contribuiscano al loro rilassamento.

Materiale via Connexia