Tutti i vincitori del Day 1 dei MAMA Awards 2023. L’unico Daesang (Samsung Galaxy Worldwide Icon of the Year) è andato ai BTS.

La prima serata dei MAMA Awards 2023 ha visto già consegnare i primi premi. Ovviamente, gran parte dei Daesang (i premi più importanti) sarà annunciata nel Day 2 (29 novembre), che si terrà sempre al Tokyo Dome in Giappone. L’unico Daesang consegnato il 28 novembre è il Samsung Galaxy Worldwide Icon of the Year, andato ai BTS per il sesto anno consecutivo. Sono stati poi consegnati i 10 premi dei Worldwide Fans’ Choice (Bonsang) andati a ATEEZ, BTS, ENHYPEN, Lim Young Woong, NCT DREAM, SEVENTEEN, Stray Kids, TWICE, TXT, ZEROBASEONE.

LEGGI ANCHE: MAMA Awards 2023, tutto sui premi K-Pop più attesi dell’anno

Tra gli altri award della serata, quello del Favorite New Artist (Artista Emergente Preferito) è andato a RIIZE e ZEROBASEONE. Il premio Inspiring Achievement è andato ai TVXQ, mentre il Galaxy Neo Flip Artist ai TREASURE.

LEGGI ANCHE: SEVENTEEN: il live viewing nei cinema della data di Fukuoka del Tour ‘Follow to Japan’

E ancora per Favorite Asian Girl Group (Gruppo femminile asiatico preferito) vincono le Kep1er e per Favorite Asian Boy Group (Gruppo maschile asiatico preferito) gli INI. Infine il premio per Favorite International Artist (Artista Internazionale Preferito) va a Yoshiki, celebre musicista giapponese e fondatore degli X Japan.