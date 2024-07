Gli Stray Kids e le NMIXX hanno conquistato Milano (nonostante la grandine): le foto e la scaletta del concerto.

67.000 persone hanno accolto gli Stray Kids a Milano per l’ultima data dell’edizione 2024 degli I-DAYS. Un’edizione clamorosa per line-up e numeri e finalmente innovativa: mai in Italia un festival aveva dedicato un’intera giornata (e la più importante) all’universo K-Pop che è arrivato invece in massa per la prima volta a Milano sotto il segno della JYP, agenzia sia degli Stray Kids che delle NMIXX, il gruppo femminile che – insieme ai nostri BNKR44 – si è esibito sul palco prima degli headliner.

Moltissimi i momenti iconici della giornata, a iniziare dall’omaggio delle NMIXX alla nostra musica: prima con una cover di Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 e poi con Beggin’ dei Måneskin (l’originale, ricordiamo, è dei Four Seasons e risale al 1967). Per celebrare probabilmente il week end meneghino di Taylor Swift, le NMIXX hanno anche eseguito una cover di Cruel Summer oltre a cantare per la prima volta l’inedito Movin’ On.

La scaletta degli Stray Kids si è invece mossa lungo le hit del gruppo, portando sul palco degli I-DAYS il live più energico di tutta la stagione. Ed è bene sottolineare che a supporto di coreografie e voci c’era un’intera band che ha suonato sempre dal vivo e che ha avuto anche un momento puramente strumentale da protagonista. Un’ora e mezza di live senza momenti di stallo e quasi senza pause, in pieno stile Stray Kids: sul finire del live, i ragazzi ringraziano in italiano e promettono di tornare ricordando l’imminente comeback. ATE è dietro l’angolo, le nuove date europee un po’ meno: eppure, la serata degli I-DAYS è stata talmente magica che speriamo sia stata indimenticabile non solo per noi, ma anche per gli Stray Kids. Tornate!

Stray Kids agli I-DAYS 2024: la scaletta del concerto

ANTHEM

INTRO + 특 (S-Class)

땡 (FREEZE)

Super Bowl

TOPLINE

소리꾼 (Thunderous)

ITEM

DOMINO

Perfomance della band

Lonely St.

Social Path

Charmer

My Pace

Back Door

Maniac

神메뉴 (God’s Menu)

ENCORE

락(樂) (LALALALA)

승전가 (Victory Song)

TOPLINE

Foto di Elena Di Vincenzo