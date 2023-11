La data di Fukuoka del tour giapponese dei SEVENTEEN nel circuito The Space Cinema il 16 dicembre: tutte le info!

I SEVENTEEN stanno per arrivare al cinema (anche in Italia!). La data da segnare sul calendario è quella del 16 dicembre: SEVENTEEN Tour Follow to Japan: Live Viewing sarà un evento globale, in cui vedremo la boy band coreana esibirsi dal vivo sul palco del Fukuoka PayPay Dome in Giappone. La data sarà quindi trasmessa nei cinema in diretta: la tappa fa parte infatti del SEVENTEEN Tour Follow to Japan del gruppo e proprio il 16 dicembre i membri saranno a Fukuoka.

Un tour imperdibile, considerando che è probabilmente il più ambizioso e impegnativo dei SEVENTEEN: in scaletta ci sono performance di gruppo ma anche esibizioni delle varie unità della band. Ci saranno dunque performance esclusive dei vocalist (Joshua, Jeonghan, Woozi, DK e Seungkwan), ma anche del sotto-gruppo hip-hop (Vernon, Wonwoo, Mingyu e il leader S.Coups). Non mancheranno esibizioni dei performer dei SEVENTEEN (Hoshi, The8, Jun e Dino).

Il concerto sarà trasmesso nel circuito The Space Cinema. L’appuntamento è per il 16 dicembre alle ore 17 (dato che si tratta di un live viewing, non ci saranno repliche). Qui tutte le info su orari e biglietti.