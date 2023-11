Tutto è pronto per i MAMA Awards 2023, i premi del K-Pop: dove seguirli, la lista dei nominati e quella dei performer.

Tutto è pronto per i MAMA Awards 2023, uno dei principali premi musicali sudcoreani (e il premio più importante per il K-Pop) organizzato annualmente dalla CJ ENM. L’appuntamento è per il 28 e 29 novembre: la premiazione si svolgerà in Giappone, al Tokyo Dome. Per i meno informati, i MAMA Awards sono «la notte più importante del K-Pop – per citare CJ ENM – e quest’anno invita i fan in una delle più prestigiose venue giapponesi, con una capacità di 50.000 persone».

Il concept di quest’anno è ONE I BORN: da un lato I e dall’altro MAMA, «infinite possibilità che si uniscono per creare energia positiva e diventare un unico (ONE, appunto ndr)». «I MAMA AWARDS sono una cerimonia che mette in luce i più incredibili artisti K-Pop scelti dai fan di tutto il mondo – dice Joon-beom Sim, Head of Music Entertainment di CJ ENM – e continuerà a essere una piattaforma in cui infiniti fan della musica possono interagire come un unico, al di là di religione, background e generazioni. Speriamo di diffondere il valore del nostro slogan, Music Makes ONE, abbracciando lo spettacolare potenziale, l’immaginazione senza confini e l’energia positiva».

MAMA Awards 2023, le nomination

Le nomination dei MAMA Awards 2023 vengono scelte in base agli album/brani rilasciati dal 22 ottobre 2022 al 30 settembre 2023. A votare sono i fan. Tra le categorie più competitive ci sono Best Male Group (EXO, NCT DREAM, SEVENTEEN, Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER e TREASURE) e Best Female Group (aespa, (G)I-DLE, IVE, LE SSERAFIM, NewJeans e TWICE).

Tra i migliori artisti maschili, ci sono ben tre membri dei BTS con i loro progetti solisti (Jimin, Jung Kook e V) in compagnia di Lim Young Woong, Parc Jae Jung e TAEYANG. La categoria Best Female Artist vede invece in lizza Hwa Sa, Joen Somi, Jihyo (TWICE), Jisoo delle BLACKPINK, Lee Chae Yeon e YENA. I BTS sono nominati per la Miglior Performance Vocale di Gruppo con Take Two, insieme agli Akmu (Love Lee), BTOB (Wind And Wish), M.C the MAX (Eternity) e MeloMance (A Shining Day). Nella categoria Best Rap & Hip Hop Performance troviamo poi Agust D (People Pt.2 feat. IU), ASH ISLAND (Goodbye feat. Paul Blanco), j-hope (on the street con J. Cole), Jay Park (Candy feat. Zion.T) e Zior Park (CHRISTIAN).

A guidare la lista dei nominati sono Jimin dei BTS e i TOMORROWxTOGETHER, con otto nomination ciascuno. I TOMORROW X TOGETHER hanno ben due brani nominati nella categoria Song of the year (Canzone dell’anno): Sugar Rush Ride e Goodbye Now dalla colonna sonora di Love Revolution. Jimin è nominato in cinque categorie da artista e in altre tre per la sua collaborazione con TAEYANG in Vibe. Like Crazy e VIBE sono inoltre entrambe nominate come Canzone dell’anno e Best dance performance male solo.

In totale, le categorie sono 20 e contengono in genere cinque o sei candidati. Le quattro maggiori categorie tuttavia – Artist, Canzone e Album dell’anno più Worldwide fans’ choice – sono ricchissime di candidati. Questo perché ogni artista candidato in una delle categorie subordinate viene automaticamente messo in lizza nella categorie principali.

I performer

Non solo le nomination. I MAMA Awards sono celebri soprattutto per le performance che avvengono sul palco, spesso di altissimo livello e qualità. Tra le esibizioni già annunciate, nel primo giorno ci saranno INI, JO1, TVXQ!, xikers, &TEAM, ENHYPEN, Kep1er, STREET WOMAN FIGHTER 2 e TOMORROW X TOGETHER. Nel secondo ATEEZ, NiziU, RIIZE, ZEROBASEONE, BOYNEXTDOOR, EL7Z UP, (G)I-DLE, LE SSERAFIM, SEVENTEEN. Annunciati negli ultimi giorni anche Dynamic Duo, JUST B, Lee Young Ji, Monika e TREASURE. Presente anche Yoshiki, leader della band giapponese X-JAPAN.

I conduttori

A condurre i MAMA Awards 2023 saranno l’attore Park Bo-gum e la cantante Jeon Somi. È il secondo anno consecutivo della coppia come presentatori dell’evento. Jeon Somi condurrà la prima notte dei MAMA, Park Bo-gum la seconda.

Dove vedere i MAMA Awards 2023

I MAMA Awards 2023 possono essere seguiti su YouTube in diretta, sul canale ufficiale MNET K-Pop.