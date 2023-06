Il progetto 100% milanese torna con ‘Poveri mai’, il nuovo brano estivo in uscita il 9 giugno e presentato in anteprima sul palco del Nameless Festival.

Esce venerdì 9 giugno – già disponibile disponibile in pre-save – il nuovo singolo de Il Pagante, pronto a far ballare anche nell’estate 2023. Prima traccia della formazione a due con Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus), Poveri Mai (Believe Artist Services) è un pezzo club friendly che vede alla produzione il tocco di MorganJ, stella mondiale dell’electro house che si ispira a sonorità UK della scena house internazionale.

Il risultato sono poco meno di tre minuti che raccontano, in pieno stile Pagante, vizi (tanti) e virtù (molte meno) della società odierna. Così i trend del momento fanno da tappeto per il claim al centro del ritornello e, strofa dopo strofa, i temi si stratificano. È la prima volta, del resto, che Il Pagante tocca argomenti sensibili come la crisi economica, riflessa nell’esperienza di chi è disposto a tutto pur di “rimanere su”. Guadagni senza sforzi, truffe in rete, frodi con le criptovalute: un’istantanea dissacrante che non fa sconti a nessuno.

Cover da Ufficio Stampa GOIGEST

LEGGI ANCHE: — Zona Warpa, la prima festa del videogioco ribelle e itinerante

Presentato in anteprima il 4 giugno al pubblico del Nameless Festival – dove Brancar e Eddy sono stati, con Salmo, gli unici artisti italiani sul main stage – Poveri Mai entra di diritto nella scaletta de Il Pagante Summer Tour, show che tra giugno e settembre toccherà i principali festival e club estivi d’Italia e d’Europa.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

​​09/06 – Soccorso in Festa – Ornavasso (VB)

15/06 – Rio Mania – Reggio Emilia

17/06 – Magnolia – Milano

18/06 – Early Summer Festival – Ariano Irpino (AV)

22/06 – Manana – Whitemoon – Torino

24/06 – Nafoura – Castellaneta Marina (TA)

25/06 – Taxi Beach – Garlate (LC)

27/06 – Love Mi – Milano

30/06 – Youth Festival – Sassuolo (MO) + Acque Minerali – Imola (BO)

01/07 – Kings – Jesolo (VE) + Shibuia – Bardolino (VR)

06/07 – Tanta Robba Fest – Cremona

07/07 – Costez – Bergamo

11/07 – Beach Club – Cinquale (MS)

14/07 – La Suerte – Laigueglia (SV)

15/07 – Gattopardo – Alba Adriatica (TE)

17/07 – Villa Delle Rose – Riccione (RN)

20/07 – Just Cavalli – Porto Cervo (OT)

21/07 – Capannina – Tortolì (NU)

22/07 – Caveau – Alba (CN) + Fonti di Recoaro – Broni (PV)

23/07 – Agrisound Fest – Biella

24/07 – Villa Delle Rose – Riccione (RN)

26/07 – Kalipso Club – Pag

27/07 – Havana – Malta

29/07 – Tropicana – Mykonos

30/07 – Gatsby Live Theatre – Zante

31/07 – 54 Dreamy Night – Corfù

02/08 – Vog – Seriate (BG)

03/08 – Tula Summer Festival – Tula (SS)

04/08 – Senorbì Summer Festival – Senorbì (SU)

05/08 – Area Eventi Indie – Cervia (RA)

07/08 – Villa Delle Rose – Riccione (RN)

08/08 – Manana – Kings – Jesolo (VE)

09/08 – Praja – Gallipoli (LE)

10/08 – Menhir – Oristano

11/08 – Blu Beach – Porto Rotondo (SS)

12/08 – Red Valley – Olbia (SS)

14/08 – Discovillage – Follonica (GR)

15/08 – Villa Delle Rose – Riccione (RN) + Marina Bay – Ravenna

18/08 – Manana – Vega – Gallipoli (LE)

19/08 – Manana – Miraja Club – Catanzaro Lido (CZ)

21/08 – Villa Delle Rose – Riccione (RN)

23/08 – Praja – Gallipoli (LE)

25/08 – Manana – La Suerte – Laigueglia (SV)

26/08 – Mr Charlie – Lignano Sabbiadoro (UD)

30/08 – BCM – Palma De Mallorca

01/09 – Pride Village – Padova (PD)

02/09 – Maniva Sky – Giogo Del Maniva (BS)

08/09 – Paradise – Piacenza

14/09 – Xoyo – Londra

22/09 – Manana – Country – Palermo

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST