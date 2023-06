Zona Warpa: un evento accessibile e inclusivo, alla riscoperta del potenziale sociale e sovversivo del videogame.

Nasce Zona Warpa, la prima festa del videogioco ribelle e itinerante – accessibile e inclusiva – che vede collaborare lo streamer Kenobit, Rico della band Uochi Toki e lo studio We Are Müesli. Insieme formato il Collettivo Warpo. «Il mondo del videogioco in Italia è sempre più monopolizzato dalle logiche del profitto. – dichiara il Collettivo – Viene raccontato solo nei suoi aspetti commerciali e per questo il suo potenziale sociale e sovversivo viene disinnescato. Vogliamo riaccendere la miccia di una forma di comunicazione ed espressione potentissima, dando spazio a chi sviluppa, a chi vorrebbe formarsi e iniziare a sviluppare, o anche solo a chi vuole giocare e divertirsi».

La distorsione spazioculturale delle sette tappe del tour di Zona Warpa prenderà il via venerdì 9 giugno a Milano, alla Cascina Torchiera (Piazzale Cimitero Maggiore, 18 – dalle ore 16.00 – per info www.zonawarpa.it).

«I videogiochi devono essere per tutte le persone che li amano. – continuano – Per questo vogliamo dare vita a un evento inclusivo, in cui nessuna persona possa sentirsi esclusa. Il rispetto per l’identità e l’espressione di genere altrui, l’orientamento sessuale, le disabilità, le neurodivergenze, i corpi, le etnie, gli spazi sono valori fondamentali. La libertà è un bene collettivo: tutelala. Essere gentili in un mondo cattivo è un atto rivoluzionario».

Zona Warpa è l’occasione per mostrare, testare e diffondere le proprie opere, in cui chi vuole fare videogiochi ha la possibilità di incontrare chi già li fa. Uno spazio aperto per chi vorrebbe entrare nel mondo dei videogiochi ma si scontra con barriere culturali, economiche, geografiche.

Zona Warpa, tutte le tappe

Le date del tour 2023, i workshop e gli ospiti musicali extra sono ancora in aggiornamento e ulteriore definizione. Per informazioni e per tutti gli aggiornamenti: www.zonawarpa.it. Sono tutte a ingresso con donazione, tutte ospiteranno momenti di talk, workshop e uno spazio espositivo gratuito.

Ogni appuntamento si chiuderà con un momento musicale insieme a Kenobit, Rico Uochi Toki e ospiti. Guest Star di tutti gli eventi è Dobotone, console per videogiochi pensata per 4 giocatori, in cui ogni giocatore ha solo un controller a due pulsanti con cui interagire e nessun joystick, a cura di Videogamo, lo studio argentino ospite di questa edizione.

9 giugno alla TORCHIERA a MILANO (Piazzale Cimitero Maggiore, 18) – dalle ore 15.00

10 giugno all’LSOA BURIDDA a GENOVA (Corso Monte Grappa, 39)

11 giugno al CSA NEXT EMERSON a FIRENZE (Via di Bellagio, 15)

13 giugno alla CORTE DEI MIRACOLI a SIENA (Via Roma, 56)

14 giugno all’OTTOBIT ARTLAB a MONTELUPO FIORENTINO (Via Gubbio, 9)

15 giugno al CSOA FORTE PRENESTINO a ROMA (Via Federico Delpino, 187)

16 giugno all’EX-OPG a NAPOLI (Via Matteo Renato Imbriani, 218)