Il team di FantaSanremo annuncia il TotoSanremo che invita gli appassionati a indovinare il cast artistico del prossimo Festival. Come si gioca.

Quest’anno, i motori della kermesse ligure dedicata alla canzone italiana si riscaldano prima grazie al TotoSanremo. L’iniziativa, ideata dai creativi di FantaSanremo, sta già appassionando migliaia di utenti tanto che in poche ore sono state compilate ben 10mila schedine del ‘totonomi’ riguardanti gli artisti che potrebbero essere sul palco del Festival di Sanremo 2024.

Ormai, da qualche settimana a questa parte, la domanda che ricorre sui social e non solo è “Chi saranno gli artisti che parteciperanno a Sanremo 2024?”. Curiosità alimentata da annunci e spoiler rivelati anche dallo stesso Amadeus, che ha appena ufficializzato la presenza di Marco Mengoni nella prima puntata in veste di super ospite e co-conduttore.

Il buzz generato da queste anticipazioni non poteva certo sfuggire all’attenzione dei ragazzi del FantaSanremo. Così, in attesa di aprire le iscrizioni al fantasy-game, arriva il TotoSanremo, un gioco che consiste nel prevedere i possibili artisti partecipanti al Festival. L’idea è nata a seguito delle richieste dei fan che, già lo scorso novembre, chiedevano a gran voce un totoartisti fantasanremese.

Il TotoSanremo ricalca la consolidata meccanica di gioco del FantaSanremo: bisogna selezionare 5 artisti che, secondo il partecipante, faranno parte del cast del Festival di Sanremo 2024. I nomi sono scelti da un ampio elenco e qualora il proprio artista preferito non compaia, è possibile inserirne il nome in un campo dedicato in fondo alla schedina.

Qual è il premio? Mentre a FantaSanremo si vince la Gloria eterna, il premio del TotoSanremo è altrettanto intangibile ma altamente apprezzato. In palio c’è il piacere e il gusto di potersi vantare con amici, parenti e colleghi, proclamando con orgoglio: “L’AVEVO DETTO!”. Pronti a giocare?

