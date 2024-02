Quello che il pubblico vede sul palco dell’Ariston è solo una parte dell’avventura del Festival di Sanremo. Il dietro le quinte passa (anche) da TikTok.

Martedì 6 febbraio è ufficialmente iniziata la 74esima edizione del Festival di Sanremo. E TikTok non manca di essere luogo privilegiato per commentare l’evento. Come avviene, infatti, nelle grandi occasioni, la piattaforma diventa il luogo di aggregazione digitale per eccellenza per prendere parte alle conversazioni, condividere e scoprire. Gli oltre 21mila video creati utilizzando l’hashtag ufficiale #Sanremo2024 confermano questa tendenza.

Inoltre: i 41 video pubblicati nella giornata di ieri dal profilo TikTok @sanremorai – inaugurato lo scorso anno dallo stesso Amadeus – hanno raggiunto complessivamente 5,8 milioni visualizzazioni (dato aggiornato alle 07.00 del 7.02.2024).

Per rimanere aggiornati sui contenuti dedicati alla kermesse, TikTok ha creato in app una pagina di ricerca dedicata. Basta cercare Sanremo 2024 per immergersi nel mondo del festival interagendo con i contenuti di artisti in gara, conduttori e co-conduttori, ospiti e, ovviamente, degli stessi creator di TikTok. A disposizione della community, lo speciale Effetto Sanremo, per sfidarsi a ipotizzare la classifica finale, e la possibilità di localizzare i propri contenuti presso un punto di interesse: il Teatro Ariston (sono già 5600 i post che usano il teatro come luogo)

I contenuti esclusivi realizzati e il #DietroLeQuinte dei cantanti su TikTok

Tutta la community le stava aspettando ed eccole: le coreografie di Joey di Stefano per le due canzoni già diventate tormentone – Sinceramente di Annalisa e Un ragazzo una ragazza dei The Kolors. Ovviamente, con Sanremo diventiamo tutti intransigenti critici musicali: dai nuovi trend vocali discutibili, agli accordi già sentiti, ai problemi con l’audio. Ma si sa, al Festival le emozioni possono giocare brutti scherzi…

Come procede con la classifica del Fantasanremo? Queen Emma ha fatto l’en plein, pronta a far vincere tutti i suoi fan che l’hanno eletta capitana della loro squadra (del resto, è Emma, come ci ha tenuto a precisare in un contenuto pre festival). E prima di salire sul palcoscenico un rito scaramantico è d’obbligo: a Fiorella Mannoia basta uno spruzzo del suo profumo preferito.

Non solo musica, ma anche tanta moda con i fit check estremi di Mahmood e i sorprendenti outfit dei Ricchi e Poveri che continuano a lasciare tutti senza parole. Se devi esibirti alle 2 come Il Tre una dormitina prima ci sta sempre, ma occhio all’orologio.

Da vincitore come cantante a star della conduzione: Marco Mengoni ha conquistato – nuovamente – il pubblico con le sue performance canore e i suoi sketch al fianco di Amadeus. Cosa stanno pensando gli italiani dopo la prima serata del festival? Al loro personale impero romano – ovvero il duo Amadeus e Fiorello: impossibile resistere alla loro comicità e disabituarsi a vederli assieme sul palco dell’Ariston. Spoiler non ti temo: tutte le rivelazioni fatte dai cantanti in gara prima dell’inizio del Festival da rivedere nella playlist Daily News.

