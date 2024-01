Spotify svela gli ultimi trend e le playlist di Sanremo 2024. Sull’app disponibile anche il quiz ‘Che canzone di Sanremo sei?’.

È tempo di Sanremo 2024 e Spotify ne approfitta per rivelare le canzoni e gli artisti di Sanremo più ascoltati nell’ultimo anno, tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma e il nuovo quiz che combina i dati di ascolto degli utenti per rivelare Che canzone di Sanremo sei?.

Gli artisti in gara più ascoltati nel 2023

Il Festival, oggi più che mai, rappresenta i trend della scena musicale italiana. Il rapper Geolier, ad esempio, è stato il secondo artista più ascoltato in Italia nel 2023, contribuendo alla consacrazione della scena rap napoletana. Tra i più ascoltati ci sono però anche rappresentanti di generi molto diversi, come Annalisa, Gazzelle, Rose Villain e Fred De Palma. Menzione speciale per i Ricchi E Poveri, che sono gli artisti attualmente con più ascoltatori mensili sulla piattaforma, di cui una buona parte proveniente dall’estero. Ecco di seguito la lista completa dei 10 artisti in gara più ascoltati nel 2023 in Italia.

Geolier Annalisa Gazzelle Irama Rose Villain Mr.Rain Ghali Alfa Fred De Palma Emma

Tutti i 30 artisti al Festival saranno disponibili con le loro canzoni in gara nella playlist Sanremo 2024 nella notte del 7 febbraio.

L’impatto di Sanremo sugli ascolti

Il Festival non è solo uno specchio culturale, ma un fenomeno sociale che si vede in TV, si commenta sui social e si ascolta su Spotify, segnando le classifiche anche per diversi mesi.

È il caso, ad esempio, di Cenere di Lazza, seconda classificata nella scorsa edizione, e canzone più ascoltata del 2023 su Spotify in Italia con oltre 117 milioni di ascolti. Il debutto di Lazza alla posizione 40 della classifica giornaliera globale di Spotify è stato anche il più alto tra le canzoni di Sanremo 2023. E hanno poi segnato l’anno appena passato anche Supereroi di Mr.Rain e Tango di Tananai, rispettivamente in nona e decima posizione tra le più ascoltate in Italia. Ecco di seguito la lista completa delle 10 canzoni della passata edizione più ascoltate nel 2023 in Italia.

CENERE di Lazza TANGO di Tananai SUPEREROI di Mr.Rain Due Vite di Marco Mengoni IL BENE NEL MALE di Madame Due di Elodie MADE IN ITALY di Rosa Chemical Duemilaminuti di Mara Sattei Alba di Ultimo L’ADDIO di Coma_Cose

Le altre playlist di Sanremo

Spotify ha creato playlist a tema Sanremo per tutti i gusti. Sanremo pov: no meme no party è la playlist di Spotify dedicata a tutti i momenti in cui ci siamo chiesti: Che succede!?. Include artisti come Irama, che nel 2021 non ha potuto partecipare fisicamente alla competizione, ma è riuscito comunque a posizionarsi al 5° posto della classifica finale con il brano La genesi del tuo colore che ad oggi conta oltre 64 milioni di ascolti sulla piattaforma. Oppure Tananai con il suo brano Sesso occasionale, che nel 2022 è arrivato ultimo nella classifica ufficiale di Sanremo, ma poi subito diventato virale, registrando oltre 50 milioni di ascolti su Spotify.

Sanremo La Storia, invece, ripercorre la storia di Sanremo attraverso i suoi indimenticabili successi (cominciando da Grazie dei Fiori di Nilla Pizzi, la prima canzone nella storia a vincere il Festival di Sanremo). Inoltre, la playlist Sanremo: la Voce delle Donne, che è interamente dedicata alle artiste che hanno reso grande la musica italiana al Festival di Sanremo, tra cui Laura Pausini, l’artista donna italiana più ascoltata su Spotify nel mondo nel 2023, Mia Martini, Mina ed Elodie.

Le altre playlist disponibili:

È arrivato il quiz di Spotify Che canzone di Sanremo sei?

Sull’app di Spotify è inoltre disponibile anche una speciale esperienza utente dal titolo Che canzone di Sanremo sei? (a questo link o tramite la barra di ricerca in app Che canzone di Sanremo sei?).

Si tratta di un gioco per scoprire se gli utenti Spotify sono davvero dei Sanremo-lover. Come funziona? Attraverso un quiz di tre domande e l’analisi dei dati personali di ascolto musicali ogni utente potrà scoprire la sua percentuale di ‘Sanremo Love’. Ogni percentuale sarà associata a delle canzoni di Sanremo del passato, in linea con i suoi dati di ascolto. Al termine del quiz, verrà generata una card condivisibile sui social.