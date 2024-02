SanGreen 2024: menzioni speciali per il podio anche a Dargen D’Amico, Fiorella Mannoia il Tre e Loredana Bertè, per i temi sociali e l’impegno dei loro brani.

Su Rai Radio 2, l’unica radio ufficiale di Sanremo 2024, Caterpillar, con Sara Zambotti e Massimo Cirri, ha lanciato il ‘televoto’ per il “Premio M’Illumino di meno – SanGreen 2024” tra le canzoni in gara al Festival. Brani che per contenuto e suggestioni sono vicine al messaggio ecologico di Caterpillar e della campagna “M’illumino di meno”, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione.

Ad aggiudicarsi il Premio, con un plebiscito popolare di voti arrivati sui social, via SMS e Whatsapp, è stato Ghali che, Con ‘Casa mia’, interpreta il diffuso timore che il genere umano possa riuscire a farsi carico della transizione ecologica, distratto da un eterno, vuoto presente – ‘Siamo tutti zombie col telefono in mano’ – e incapace di disegnare il futuro. Si affida a un extraterrestre per guardare, insieme, la Terra dall’alto.

SanGreen 2024: i premi

Con il verso ‘Ma qual è casa mia/Ma qual è casa tua/Ma qual è casa mia/Dal cielo è uguale, giuro’, Ghali ripropone la necessità di un radicale cambiamento di prospettiva. Proseguimento di quell’avvertimento del 12 aprile 1961, quando un umano di 27 anni, Yuri Gagarin, il primo della specie a poter osservare da fuori il pianeta che ci ospita, dice alla radio “Vedo la Terra. È blu”. Da allora, della nostra piccola casa comune conosciamo i limiti e le fragilità e abbiamo il dovere morale di preservarla per le generazioni future. Grazie a Ghali, astronauta di Baggio, per avercelo ricordato. Nel blu dipinto di blu.

Oltre al vincitore, che ha ricevuto il premio da Gino Castaldo nella Blueroom dell’Ariston in qualità di “ambasciatore” di Caterpillar, altri tre brani hanno ricevuto una menzione speciale nel podio ideale del programma: ‘Onda Alta’ di Dargen D’Amico, ‘Mariposa’ di Fiorella Mannoia, ‘Fragili’ de il Tre e ‘Pazza’ di Loredana Bertè, per l’impegno e i temi sociali affrontati nelle canzoni.

M’illumino di meno compie 20 anni e arriva al Parlamento Europeo

Dopo la puntata speciale all’Accademia dei Lincei, la campagna ideata dal programma di Rai Radio2 Caterpillar di “M’illumino di Meno”, che compie 20 anni, prosegue con una puntata speciale direttamente dal Parlamento europeo martedì 13 febbraio in occasione della Giornata Mondiale della Radio indetta dall’Unesco, per arrivare all’appuntamento in diretta tv di venerdì16 febbraio con la celebrazione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

