Il brand Alfaparf è official partner di Casa Sanremo con un’area aperta al pubblico dedicata alla cura e allo styling dei capelli.

Dal 6 febbraio si accendono le luci del 74esimo Festival di Sanremo dove, oltre alla musica, sono la bellezza e il glamour ad essere grandi protagonisti. È per questo che Alfaparf Milano Professional – brand haircare professionale Made in Italy – porta per la prima volta la sua beauty expertise a Casa Sanremo 2024 in qualità di official partner, per coinvolgere artisti, giornalisti e visitatori dell’area hospitality del Festival della Canzone Italiana in un’experience di bellezza a 360°.

Alfaparf Milano Professional sarà dunque presente a Casa Sanremo con un’area aperta al pubblico dove chiunque potrà rinfrescare il proprio look affidandosi agli esperti del settore. Cinque hairstylist saranno infatti a disposizione per effettuare gratuitamente una piega a chi si prenoterà presentandosi direttamente allo stand di Casa Sanremo, da martedì 6 febbraio a sabato 10, dalle 9:30 alle 18:30.

«È con grandissimo entusiasmo che Alfaparf Milano si avvicina a questa nuova ambiziosa avventura in qualità di Official Partner di Casa Sanremo 2024. – ha commentato Marco Bruco, Global General Manager Eurasia Alfaparf Milano – Sarà una straordinaria opportunità e una grande vetrina per accrescere la notorietà del brand, grazie ai nostri hairstylist che accoglieranno migliaia di ospiti durante le cinque giornate di Festival».

Anche il Global Hairstylist e Direttore creativo globale di Alfaparf Milano Professional Rudy Mostarda sarà a Sanremo per commentare i look dei cantanti e dare i suoi consigli di stile, nella giornata di sabato 10 febbraio.