La superstar Dolly Parton è la protagonista di un nuovo programma radiofonico in esclusiva su Apple Music 1: ecco ‘What Would Dolly Do? Radio’.

Dolly Parton, la superstar mondiale, annuncia un nuovo progetto radiofonico. Si tratta di un esclusivo programma in quattro parti, dal titolo What Would Dolly Do? Radio, in onda in anteprima sulla stazione radio in streaming globale Apple Music 1. Lo show promette di offrire agli ascoltatori una prospettiva inedita sulla straordinaria carriera e la vita di Dolly Parton, permettendo di scoprire storie personali, aneddoti e preziosi consigli direttamente dall’icona della musica country. Con lei, la co-conduttrice Kelleigh Bannen.

“Ho vissuto una vita piena di esperienze e sono grata per l’opportunità di sedermi con Kelleigh Bannen e discutere diverse sfaccettature della mia carriera e vita”, ha dichiarato Parton. “Spero che i fan si divertiranno ad ascoltare lo show tanto quanto ci siamo divertiti a registrarlo”. Nel primo episodio, Dolly condivide il suo mondo Dietro Le Cuciture (Behind The Seams), che è anche il titolo del suo nuovo libro sul mercato d’oltreoceano dal 17 ottobre.

Foto What Would Dolly Do? Radio on Apple Music 1 da Ufficio Stampa

Durante la puntata si esplorano anche i dettagli dei suoi straordinari look e il suo impatto culturale, celebrando una figura iconica poliedrica: da rockstar a modello da seguire, da pioniera a ‘tesoro nazionale’. Negli episodi successivi, Dolly parlerà di affari, della sua transizione dal palco al grande schermo e molto altro ancora. Ma ci sarà spazio anche per le iniziative filantropiche come forma di restituzione di tutto l’amore che il pubblico regala.

LEGGI ANCHE: — ‘Love to Love You’: il documentario su Donna Summer, regina della disco music

Infine, nell’episodio conclusivo, Dolly svelerà il suo entusiasmo per la sua nuova era rock’n’roll con l’uscita del suo album ‘Rockstar’. Ben più di una semplice cantante, la Parton è simbolo di forza, indipendenza creativa e successo in un’industria tradizionalmente dominata dagli uomini. Con una carriera che copre oltre mezzo secolo, ha interpretato molti ruoli, tra cui fashionista, imprenditrice, filantropa e ora rockstar.

What Would Dolly Do? Radio va in onda ogni giovedì alle 02:00 su Apple Music 1 a partire dal 26 ottobre. Gli ascoltatori potranno sintonizzarsi in diretta gratuitamente o ascoltare on-demand con un abbonamento ad Apple Music su apple.co/am-1. Inoltre, il programma sarà disponibile su Apple Podcasts, permettendo agli abbonati ad Apple Music di seguire lo show e ricevere notifiche dei nuovi episodi quando saranno disponibili on-demand.

Foto What Would Dolly Do? Radio on Apple Music 1 da Ufficio Stampa