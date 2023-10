Diretto da Roger Ross Williams e Brooklyn Sudano, ‘Love to Love You’ dedicato a Donna Summer in onda il 15 ottobre: tutte le info.

Il documentario Love to Love You, Donna Summer offre uno sguardo avvincente sulla vita straordinaria e la carriera indimenticabile della Regina della Disco. Diretto dal regista Roger Ross Williams, in collaborazione con Brooklyn Sudano (figlia dell’iconica artista), lo speciale va in onda su Sky Documentaries il 15 ottobre alle 21.15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand.

Attraverso interviste d’archivio, materiali inediti e testimonianze di familiari, amici e collaboratori, questo documentario celebra la carriera della leggendaria Donna Summer. Un nome (e una voce) rimasto impresso nell’immaginario collettivo dagli Anni ‘70 grazie al suo iconico successo Love to Love You Baby.

Il film esplora la straordinaria ascesa di Donna Summer, partendo dai suoi primi passi nella scena musicale tedesca, passando per le scintillanti discoteche di New York, fino a raggiungere il successo mondiale. La voce e il talento di Donna hanno definito un’intera generazione, facendo della sua musica la colonna sonora di un’epoca. Ma la pellicola rivela anche gli aspetti più intimi e personali, il lato privato e l’arte di Donna Summer.

Con riflessioni dirette dall’artista stessa, ricordi dei suoi cari, il documentario offre un nuovo punto di vista sulla sua straordinaria carriera e la sua abilità non solo nella musica, ma anche nella pittura. Offre, quindi, una panoramica dei momenti salienti della sua vita, esaminando le sfide e le vittorie di una stella che ha sempre vissuto sotto i riflettori. E il tutto è arricchito da straordinarie immagini inedite, molte delle quali sono state girate personalmente da Donna Summer, rendendo questo documentario un’esperienza imperdibile per i suoi fan e per chiunque sia stato toccato dalla sua musica.

