Manu Chao torna al No Borders Music Festival per un live ai Laghi di Fusine il 28 luglio: tutte le informazioni sul live.

Manu Chao torna al No Borders Music Festival domenica 28 luglio con un esclusivo concerto (inizio ore 14:00) ai Laghi di Fusine. Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli, scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre l’infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni ottanta fonda la band Mano Negra, gruppo d’avanguardia che canta in francese, inglese e spagnolo, fondendo culture e stili differenti come rock, punk, reggae e musica iberica.

Nel 1998 arriva il successo mondiale con Clandestino, il suo debutto da solista, con il quale affronta temi sociali, in cui dominano ritmi africani e sudamericani. L’album raggiunge fama mondiale e rappresenta per molti giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica, e del quale Manu Chao si è fatto portatore. Ad oggi Manu Chao è considerato uno degli artisti più liberi e meno conformi alle regole del mercato discografico: una vera icona musicale e culturale.

