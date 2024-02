Inizia a prendere forma la XXIX edizione del No Borders Music Festival 2024 che per tre weekend animerà l’estate del Tarvisiano.

Arriva nell’ultimo giorno di febbraio il primo annuncio legato al No Borders Music Festival, giunto quest’anno alla sua XXIX edizione. Si rinnova, infatti, l’appuntamento con la rassegna musicale che anima il Tarvisiano (luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council) tra Italia, Austria e Slovenia. Per il 2024, dunque, l’appuntamento tra musica, natura ed enogastronomia, è nei tre weekend consecutivi del 20-21 luglio, 27-28 luglio e 3-4 agosto.

Il primo evento ufficiale della line-up sarà un Mistery Concert in calendario sabato 3 agosto alle 14 presso il Rifugio Celso Gilberti. Il No Borders Music Festival è l’unica rassegna musicale a proporre il Mistery Concert come successo, la prima volta, nel 2019 con Manu Chao. Un format originale e unico, avvalorato dall’unicità della location raggiungibile a piedi o in funivia. Solo qui il pubblico scoprirà il protagonista dello show sul palco di Sella Nevea.

E lo stesso sarà per l’artista, che suonerà e si metterà in gioco di fronte a un pubblico non espressamente suo ma più eterogeneo. Si conferma, così, la missione della kermesse che intende celebrare la diversità musicale e promuovere la connessione culturale senza confini. Impegno che ha portato il No Borders ad affermarsi tra gli eventi estivi più apprezzati nel panorama internazionale. Ogni anno, del resto, il festival accoglie artisti di talento provenienti da generi differenti per regalare esperienze uniche a contatto con l’ambiente.

No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo. In collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole, Farine Petra, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Idroelettrica Valcanale, ProntoAuto, Monograno Felicetti, Kozel.

Sul sito ufficiale del festival sono consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono:

il biglietto per il concerto

il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche

il pernottamento in albergo.

MISTERY CONCERT

Sabato 3 agosto 2024 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

Rifugio Celso Gilberti – Sella Nevea (UD)

Prezzi dei biglietti: gratuito – nessun biglietto

