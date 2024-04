Con tutte le date esaurite, cala il sipario sulla leg americana del ‘Laura Pausini World Tour 2023/2024’ che proseguirà in Europa e Italia.

Dopo una straordinaria serie di concerti in Italia, Europa e Sud America, Laura Pausini ha concluso con successo la leg americana del suo tour mondiale. Il sipario si è abbassato con un iconico show allo storico The Theater At Madison Square Garden di New York dove Laura ha entusiasmato la platea. E il viaggio verso la Grande Mela ha inanellato un sold out dopo l’altro, da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e infine proprio New York. Una partecipazione che ha portato a quota 450mila gli spettatori globali per il Laura Pausini World Tour 2023/2024.

Quelli dell’artista italiana sono numeri senza precedenti, che confermano il status di bandiera della musica italiana nel mondo per l’unica artista donna ad aver registrato un sold out da 70.000 spettatori allo stadio San Siro di Milano. E Pausini continua a dominare la classifica di Spotify come artista femminile italiana più ascoltata del mondo con oltre 8 milioni di ascoltatori mensili.

Foto di Luca Brunetti da Ufficio Stampa

Il successo si fa ancora più impattante nei live, per i quali l’ultimo anno ha registrato un aumento del 25% dei paganti. Un esempio unico nel suo genere, e un risultato tutt’altro che scontato, specialmente per un’artista italiana.

Così, a grande richiesta, Laura Pausini continuerà con la leg invernale del tour tra novembre e dicembre 2024 con date in Europa e in Italia. E il gran finale sarà a Messina per uno speciale show di Capodanno che concluderà la tournée in modo memorabile omaggiando la regione siciliana, non raggiunta nella leg precedente.

LEGGI ANCHE: — I 70 anni di Fiorella Mannoia: raddoppiano i live a Caracalla, le date

La nuova leg del decimo tour mondiale di Laura Pausini (Friends&Partners), farà tappa:

4 e 5 Novembre 2024 – Londra @ O2 Shepherd’s Bush Empire

@ O2 Shepherd’s Bush Empire 13 Novembre 2024 – Eboli @ Palasele

@ Palasele 15 Novembre 2024 – Bari @ Palaflorio

@ Palaflorio 18 Novembre 2024 – Roma @ Palazzo Dello Sport

@ Palazzo Dello Sport 21 Novembre 2024 – Livorno @ Modigliani Forum

@ Modigliani Forum 23 Novembre 2024 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

@ Vitrifrigo Arena 27 e 28 Novembre 2024 – Milano @ Forum

@ Forum 30 Novembre 2024 – Torino @ Inalpi Arena

@ Inalpi Arena 3 Dicembre 2024 – Marsiglia (Francia) @ Le Dome

(Francia) @ Le Dome 5 Dicembre 2024 – Malaga (Spagna) @ Palacio Deportes Martin Carpena

(Spagna) @ Palacio Deportes Martin Carpena 7 Dicembre 2024 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena

(Spagna) @ Navarra Arena 9 Dicembre 2024 – Ginevra (Svizzera) @ Arena Genf

(Svizzera) @ Arena Genf 11 Dicembre 2024 – Basilea (Svizzera) @ St Jakobs Halle

(Svizzera) @ St Jakobs Halle 12 Dicembre 2024 – Monaco (Germania) @ Olympiahalle

(Germania) @ Olympiahalle 16 Dicembre 2024 – Sofia (Bulgaria) @ Arena Armeec

(Bulgaria) @ Arena Armeec 18 Dicembre 2024 – Belgrado (Serbia) @ Stark Arena

(Serbia) @ Stark Arena 20 Dicembre 2024 – Lubiana (Slovenia) @ Arena Stozice

(Slovenia) @ Arena Stozice 28, 19 e 31 Dicembre 2024 – Messina @ Palarescifina

I biglietti di tutte le date del tour sono disponibili su TicketOne.

Foto di Luca Brunetti da Ufficio Stampa