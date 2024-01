È Milano l’ultima tappa italiana del ‘Laura Pausini World Tour 2023/2024’ prima di volare all’estero. E arriva anche Biagio Antonacci.

Dopo aver girato tutto lo stivale dallo scorso dicembre è a Milano che Laura Pausini chiude la leg italiana del Wolrd Tour 2023/2024. Al Forum di Assago l’artista – prima donna a esibirsi a San Siro e al Circo Massimo e ad aver intrapreso un tour negli stadi italiani – accoglie anche a sorpresa l’amico Biagio Antonacci con un duetto sulle note di Tra te e il mare. Lo show ormai rodato unisce creatività, emozioni e tecnologia a supporto di una scaletta che alterna i grandi successi della carriera trentennale della Pausini e i nuovi inediti dell’album ‘Anime Parallele’.

Più di due ore di musica in una scaletta che conta 37 canzoni, di cui 15 racchiuse in 4 momenti medley. L’intero spettacolo, organizzato prodotto da Friends&Partners, di cui tutti gli effetti speciali usati sono ecosostenibili, è stato studiato da Laura Pausini nei minimi dettagli per dare valore a ogni singolo segmento. “Questo è il momento che aspetto da 5 anni – commenta Pausini – Mi sono preparata e ho studiato molto. Pezzo dopo pezzo ho avuto chiaro il quadro di come avrei voluto disegnare il mio ritorno. […] Questo show che aveva messo le sue radici già nei teatri, è cresciuto fino al suo sviluppo finale che finalmente presenterò nel mondo”.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa

“Tutti gli artisti che ho coinvolto (Luca Tommassini, Fabio Novembre, Paolo Carta, Francesco De Cave e Susanna Ausoni) mi hanno aiutata in questo progetto ambizioso e unico”, prosegue Laura. “Aveva per me come sempre l’obbiettivo di unire tutte le forze possibili per creare qualcosa che restituisse al mio pubblico tutto il sostegno che mi ha resa quella che sono. Io mi sento di appartenere al mio pubblico, in Italia come negli altri paesi che mi hanno accolta dal 1993 e quest’anno più che mai il tour che inizia è fatto per festeggiare insieme e per ringraziarli, nel modo in cui amo farlo da 30 anni, cantando”.

La scaletta del ‘Laura Pausini World Tour’ a Milano

Anticipato dalla maratona #LAURA30, tre special performance in 24 ore in tre città del mondo, e due anteprime nelle piazze di Venezia e Siviglia, il Laura Pausini World Tour 2023/2024 ha preso il via l’8 dicembre da Rimini toccando le principali città del Belpaese prima di portare l’artista in Europa, America Latina e Stati Uniti. Una tournée mondiale, la decima in carriera per Pausini, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio 2023.

Ecco di seguito la scaletta

Blocco I: luci, effetti speciali e una scenografia iconica ci catapultano fin dalle prime note in un’altra dimensione, dove è il colore rosa in tutte le sue sfumature, a dominare. Lo stesso rosa che trova la sua massima espressione nel cappotto di paillettes arricchito da centinaia di chandelier di cristallo ricamati a mano che cadono a cascata firmato Alessandro Vigilante.

IL PRIMO PASSO SULLA LUNA

DURARE

UN BUON INIZIO

MEDLEY ROCK: TUTTE LE VOLTE, FRASI A METÀ, IO CANTO, UN’EMERGENZA D’AMORE

MEDLEY PERSONALE: CELESTE, IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO, DAVANTI A NOI

RESTA IN ASCOLTO

ANIME PARALLELE

TRA TE E IL MARE

COME SE NON FOSSE STATO MAI AMORE

PRIMAVERA IN ANTICIPO

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa

Blocco II: Laura, in un abito firmato Amen, impreziosito da frange color argento, torna in scena seduta sull’iconica poltrona NEMO.

SCATOLA

E RITORNO DA TE

MEDLEY 2000: LIMPIDO, SURRENDER, CON LA MUSICA ALLA RADIO

MEDLEY ROMANTICO: CANZONE A SORPRESA: DIMORA NATURALE, NON È DETTO, LATO DESTRO DEL CUORE, NON HO MAI SMESSO, IN ASSENZA DI TE

BENVENUTO

SIMILI

LE COSE CHE VIVI

IO SÌ

VIVIMI

SORELLA TERRA

ZERO

Blocco III: caratterizzato dai colori bianchi e neri, presenti anche nell’outfit firmato Valentino, colori che richiamano le strisce pedonali, tema portante del nuovo album e key visual del tour.

INVECE NO

INCANCELLABILE

STRANI AMORI

LA SOLITUDINE

BIS

NON C’È

A chiudere lo show l’immancabile storico mantra, “Fate l’amore stanotte”, in una cornice di laser e coriandoli.

Foto da Ufficio Stampa