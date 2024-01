Una volta che interpreta i suoi personaggi, Virginia Raffaele vive come i suoi personaggi: eccola in quelli di Bianca Berlinguer.

Colpo di Luna ha portato sulla rete ammiraglia Virginia Raffaele, ma ci ha soprattutto graziato con i suoi personaggi. In vista della seconda puntata del suo primo one woman show per Rai1, Colpo di Luna, sui social sono apparse due divertenti clip dell’attrice romana. Il primo vede Virginia Raffaele nei panni di Bianca Berlinguer alle prese con un pungiball elettronico, il secondo in quelli di Barbara Alberti con la sua acconciatura che gioca in autonomia con nella vasca dei cigni…

Colpo di Luna è uno show in tre puntate, prodotto da Blu Yazmine per Rai Intrattenimento Prime Time, in onda il venerdì sera su Rai1. Nel secondo appuntamento, in onda venerdì 19 gennaio in prima serata, accanto agli ospiti fissi – Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Francesco Arca e Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli – ci saranno: Massimo Ranieri, Arisa, Lillo & Greg, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Michele Mirabella.

«Colpo di Luna – ha detto la Raffaele nella nostra intervista – è come un giro di giostra per ogni puntata. Ci sono tante cose diverse, dagli ospiti e i trucchi speciali a momenti più intimi e ingressi a sorpresa. Sì, forse è un Luna Park circolare ambientato in uno studio che si ispira un po’ alla storia del varietà di Teatro 10».