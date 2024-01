Virginia Raffaele ci racconta ‘Colpo di Luna’, il nuovo varietà in onda dal 12 gennaio su Rai1. Con lei tantissimi ospiti.

Da venerdì 12 gennaio va in onda su Rai1 Colpo di Luna, il grande varietà di Virginia Raffaele, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Un battesimo per Virginia sulla Rete Ammiraglia («La vivo con particolare ansia da prestazione, ma è normale», ci dice) e anche un ritorno al varietà, sette anni dopo Facciamo che io ero.

«Voi dite che sembra un’eternità – dice Virginia Raffaele – ma a me sembra un quarto d’ora. Ho sempre fatto tante cose nel frattempo. È stata comunque una pausa importante e voluta anche per ricaricarmi, per trovare ispirazione e idee. Volevo scovare un modo bello per far compagnia al pubblico a casa. Com’è cambiata la televisione in questi anni? Forse è cambiata l’umanità, perché son successe un po’ di cose. Non so se la comicità cambi di continuo, però. Ora c’è meno possibilità di dire la propria e situazioni che ti impediscono di dire alcune cose: è cambiata in quel senso, ma basta non seguire il senso».

Colpo di Luna, Virginia Raffaele ispirata dai grandi varietà degli anni ’70

Colpo di Luna è uno show che vive dell’atmosfera magica della migliore tradizione del varietà ispirandosi in particolare allo storico programma Rai Teatro 10. Si vede subito anche dallo studio grande, elegante e cangiante che occupa l’iconico Teatro 5 di Cinecittà, cui si uniscono però elementi fortemente contemporanei, mentre i momenti dello show si accendono uno dietro l’altro. «Colpo di Luna è come un giro di giostra per ogni puntata. – ci dice la Raffaele – Ci sono tante cose diverse, dagli ospiti e i trucchi speciali a momenti più intimi e ingressi a sorpresa. Sì, forse è un Luna Park circolare ambientato in uno studio che si ispira un po’ alla storia del varietà di Teatro 10».

L’ispirazione è decisa e dichiarata, ma è – dice la conduttrice – «soprattutto visiva»: «Riguarda lo studio e quell’eleganza, quell’essenzialità degli anni ’70. – continua – Ci sono ospiti, ma il bello di quel periodo era che c’erano pochi ospiti e poca confusione. Ho cercato di riportare umilmente quella sensazione, perché non si possono ripetere quegli anni. Non c’è Alberto Sordi, non c’è Totò. Mina spero che lo veda, perché c’è un omaggio anche a lei».

Accanto a Virginia Raffaele ci sarà Francesco Arca. «Sarà una sorpresa per bravura e umiltà. – spiega Virginia Raffaele – È stato molto auto-ironico. Certo, non è bellissimo da vedere, quella è la parte che ho sbagliato: l’impatto visivo. Diciamocelo, è brutto. Scherzi a parte, c’è sempre stata la valletta bono e io ho il valletto bono. È stato bravissimo a parte tutto, è entrato in punta di piedi. Oltre a Francesco, ci saranno ospiti fissi come Gigi D’alessio, Carlo Conti e la Signora Coriandoli. E ancora Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Stefano Accorsi, Arisa… tanti amici. La cosa bella è che con molti ho un rapporto umano piacevole e spero venga fuori».

Infine, chiediamo a Virginia – in occasione dei 70 anni della televisione italiana e della Rai – il suo ricordo più caloroso del piccolo schermo. «Da piccola ho i ricordi di Fantastico e poi, crescendo, di Sanremo. – ci risponde – Sono i ricordi più vivi, infatti quando ho fatto Sanremo faceva stano. La musica è centrale in Colpo di Luna come in tutti i varietà. Giocheremo molto con gli ospiti che verranno e con gli ospiti fissi. Amo tanto la musica e cerco sempre di metterla in ogni situazione, comica e non».