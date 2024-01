Va in onda su Rai1 in prima serata dal 12 gennaio ‘Colpo di Luna’, nuovo show di Virginia Raffaele alle prese con nuovi personaggi. Tra loro Patty Pravo.

Virginia Raffaele presenta le prime immagini dallo studio di Colpo di Luna, il suo nuovo one-woman show in onda su Rai1 da venerdì 12 gennaio alle 21.30 per tre puntate. Il programma che vede protagonista la versatile attrice romana è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine.

In questo inedito spettacolo, Virginia dà vita a nuove imitazioni e propri i fotogrammi dalle prove svelano la prima novità sul palco. Raffaele si trasforma, infatti, in una versione esilarante di Patty Pravo, impegnata a girare tra i musicisti della sua band per “accendere” gli strumenti. Ma la maschera di Patty Pravo è solo una delle nuove creazioni che l’attrice presenta in questo programma attesissimo.

Foto Kikapress

Tra gli altri personaggi inediti, una versione ironica e divertente della scrittrice Barbara Alberti e il ritorno di Bianca Berlinguer. Colpo di Luna attinge a piene mani all’esperienze d’infanzia di Virginia Raffaele, cresciuta al Luna Park del Luneur di Roma. Per ogni puntata, poi, sono attesi ospiti illustri oltre a un cast fisso d’eccezione.

Tra i volti noti, Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Maurizio Ferrini (nella parte della Signora Coriandoli) e Francesco Arca, compagno di avventura di Virginia in questo nuovo viaggio televisivo. Oltre al ritorno in televisione in questi giorni Virginia è anche impegnata nella terza stagione della tournée teatrale di Samusà, lo spettacolo teatrale che le è valso l’anno scorso il prestigioso Premio Duse.

Foto Kikapress