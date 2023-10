‘Anime Parallele’ segna il ritorno musicale di Laura Pausini che, in occasione dell’uscita dell’album, ha voluto raccontare il lavoro traccia per traccia.

È con l’album ‘Anime Parallele / Almas Paralelas’ che Laura Pausini torna a cinque anni dal precedente progetto di inediti ‘Fatti sentire’. Abbandonata la veemenza emotiva da cui era scaturito quel lavoro, l’artista italiana più amata al mondo affida il nuovo racconto a sedici tracce (diciotto nella versione deluxe) alle storie di altrettante anime indiviuali. “Sto vivendo un periodo molto diverso da quello di ‘Fatti sentire’, mi sento cambiata”, afferma Pausini.

“La pandemia ci ha costretti ad ascoltare i nostri pensieri e le nostre domande, fino a quando siamo tornati a vivere – prosegue – senza essere più quelli di prima. Siamo diventati tutti ‘Anime Parallele’, omologati per paura di essere esclusi, anche se più lontani gli uni dagli altri, con meno punti di riferimento e d’incontro. Mi sono chiesta come volessi sopravvivere a questa nuova realtà, affrontandola. Non ho trovato tutte le risposte ma continuo a cercarle”.

Cover album da Ufficio Stampa

“E in questo processo ho capito che l’unico modo era iniziare a guardare noi stessi da fuori, come se i miei occhi fossero sopra di me, sopra noi piccoli esseri umani che camminano per le strade del mondo. Ho messo al centro l’individualità e il suo diritto a essere rispettata. E così è nato il filo conduttore che lega i brani del mio album”.

Per entrare meglio in queste storie, Laura Pausini ha presentato ‘Anime Parallele’ percorrendolo traccia per traccia. O meglio, anima per anima: ecco le sue parole.

1. Zero / Cero

L’atto zero del disco è il canto liberatorio di una donna consapevole, che sceglie di volersi bene e di non accontentarsi più. “Il messaggio di questo brano – spiega Pausini – è che non c’è più tempo da perdere: dobbiamo buttarci in un salto per vivere tutte le emozioni possibili”.

Lyrics: Federica Abbate, Francesco Catitti, Alessandro La Cava, Cheope

Music: Francesco Catitti

2. Un buon inizio / Un buen inicio

Il brano, presentato il 27 febbraio durante la maratona New York, Madrid e Milano, fotografa il percorso che ha portato Laura a festeggiare 30 anni di carriera “con una pazzia”. “Alla mezzanotte del giorno dopo, per me, è iniziato un nuovo percorso, avviato dalle due canzoni che hanno anticipato il disco”, spiega Pausini. “Per me Un buon inizio è un auspicio per tutte quelle persone che, come me, si sono sentite smarrite”.

Lyrics: Riccardo Zanotti and Laura Pausini

Music: Riccardo Zanotti, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti

3. Durare / Durar

Cover album da Ufficio Stampa

“Questo brano, uscito come singolo, è stato il primo che, dopo un periodo di grande confusione, ascoltando e provinando tantissimi pezzi, mi ha fatto sentire qualcosa che non ascoltavo da tanti anni”, ricorda Laura Pausini. “Durare, per me, è una piccola grande parola che volevo affrontare perché è un argomento molto attuale per quanto si parli di qualcosa di inusuale oggi. Le cose vanno così velocemente che ci stanchiamo spesso anche delle persone. Il brano ricorda proprio quanto servano passione, sacrificio e pazienza”.

E aggiunge: “Oggi non ho nessun rancore né rabbia, ho capito che sono stanca delle polemiche e di perdere tempo a discuterne. Questo album non è un disco che genera polemiche. Penso che in questi ultimi anni, quando si parla d’amore, si tende a raccontare e storie che finiscono ma va raccontata con altrettanta enfasi una storia che dura. Sarebbe importare far vedere alle nuove generazioni che solo nell’amore si crea qualcosa”.

Lyrics: Edwyn Roberts, Paolo Antonacci, Laura Pausini

Music: Edwyn Roberts, Paolo Antonacci

4. Eppure non è così / Perdona si no es así

“Nasce da una frase che anni fa diventò virale su Twitter, quando la usai per rispondere a un commento poco gentile”, ricorda l’artista. “Oggi ho imparato a leggere meno i social e, almeno sul web, a gestire meglio il commento gratuito. Spesso si giudica puntando il dito senza conoscere. Questa canzone è uno sfogo, una riflessione”.

Lyrics: Jacopo Ettorre, Laura Pausini

Music: Paolo Carta

5. Cos’è / Qué es

Un’introspezione intima e sincera per restituire il senso di smarrimento di chi, attanagliato dai ricordi, non riesce ad andare avanti. “Racconta di chi rimane inchiodato a se stesso e nasconde le paure nelle proprie domande – commenta Pausini – Non è un brano autobiografico ma mi ci ritrovo tantissimo anche io”.

Lyrics: Alessandro La Cava

Music: Alessandro La Cava, Federico Bertollini

6. Tutte le volte / Todas Las Veces

Un grido di malinconia e tormento, mosso da una passione carnale che diventa ossessiva. “È un brano molto particolare – spiega Laura – ed è stata una delle primissime che ho ascoltato in questa mia ricerca di tre anni. È scritta da Tommaso Paradiso e ho voluto provinarla subito. Ho lavorato molto sul tono della voce: abituata come sono anche per le origini romagnole, il mio volume a volte finisce per disturbare le armonie. Ho dovuto lavorare nell’interpretazione per non essere diversa da quello che sento ma trovando un bilanciamento che potesse rispettare anche l’arrangiamento”.

Lyrics & Music: Dario Faini, Tommaso Paradiso

7. Il primo passo sulla luna / El primero paso en la luna

“È il racconto di un’amicizia che si interrompe per divergenze di idee e perché ci si ferma senza la volontà di cercare punto d’incontro”, spiega Laura. “Oggi siamo più facilmente schiavi di noi stessi e del nostro pensiero e abbiamo l’abitudine di non dire le cose in faccia”.

Lyrics: Cheope, Virginio Simonelli, Laura Pausini

Music: Jason Rooney, Virginio Simonelli

8. Dimora naturale / Hogar natural with Paola Carta Pausini

Foto da Ufficio Stampa

Dimora naturale è il posto dove tornare sempre, è prendersi per mano in un canto all’unisono, dove le atmosfere si fanno via via più delicate. “Volevo dedicarla a mia figlia e non volevo che la sentisse fino all’uscita dell’album”, svela Laura. “Ricordo che era tardi, quell’8 luglio all’1 di notte, quando Paola è entrata in studio. Mi ha chiesto a chi fosse dedicato il brano e glie l’ho svelato. Subito mi ha detto che voleva cantarla insieme a me. Ero gasata. Non andrò in giro con mia figlia a cantarla sul palco ma era talmente vera che non potevo evitare di farla sentire in questo disco”.

Lyrics: Michele Bravi, Laura Pausini, Cheope, Federica Abbate

Music: Francesco Catitti

9. Più che un’idea / Más que una idea

La consapevolezza di essere uniti, di essere più che un’idea prende forma e colore in un campionario di immagini tenere e poetiche, una missiva a cuore aperto. “L’ha scritta Biagio Antonacci, il mio migliore amico da anni che mi accompagna nella vita e nella musica”, dichiara Pausini. Che aggiunge: “è pop italiano allo stato puro”.

Lyrics: Biagio Antonacci

Music: Biagio Antonacci and Placido Salamone

10. Anime parallele / Almas paralelas

Nella titletrack Laura traccia le linee di vite diverse che, senza necessariamente incrociarsi, sono attratte l’una all’altra da una connessione speciale. “Diversamente da come mi succede di solito, prima è nato il titolo dell’album e poi ho commissionato la canzone. Il suo messaggio è che ogni anima ha un suo modo di vivere, è un inno a vivere e a essere se stessi”.

Lyrics: Cheope, Laura Pausini

Music: Daniel Vuletic

11. Però / Pero

“In questi anni ho vissuto tanti momenti belli ma ho avuto anche tanti dubbi e insicurezze, proprio in relazione al mondo quindi come madre e come cantante”, ricorda Pausini. “Non riuscivo a capire quale direzione prendere e avevo paura di avere già detto tutto. Non credevo più in me ed è era assurdo perché mi succedeva proprio nel momento in cui venivo premiata con il Golden Globe. Ma per me è sempre stato così: a ogni premio, nella mia testa penso di dover fare di meglio e sento tutta la responsabilità. Ho sempre sentito tutto più grande di me. Improvvisamente è arrivata Durare e mi sono sentita più forte, pronta a rimettermi di fronte alla gente in un confronto a cui non ci si abitua mai, neanche in 30 anni. Devi credere molto in te perché è molto facile sentirsi abbattuti”.

Lyrics Edwyn Roberts, Laura Pausini, Stefano Marletta

Music Edwyn Roberts, Stefano Marletta

12. Flashback / Flashback

Una traccia dalle luci scure, dove la memoria si srotola in ricordi che lacerano. L’ispirazione nasce da una storia vera, arrivata a Laura da una sua fan. “Ricordo che mi chiamò in radio raccontandomi di subire violenze domestiche da parte del padre”, spiega. “Siamo sempre rimaste in contatto e oggi lei racconta la sua storia anche in un libro, per questo ne parlo apertamente oggi. Ha saputo andare oltre: è una donna, ha due figli ma chiaramente non si può dimenticare”.

Lyrics: Jacopo Ettorre, Laura Pausini

Music: Paolo Carta

Foto di Leandro Emede da Ufficio Stampa

13. Venere / Venus

Una fuga dalla quotidianità per riscoprirsi, tra pregi e difetti. “Mi ricorda un po’ l’atmosfera della California e la me trentenne”, svela Laura. “Racconta la presa di coscienza di una donna che decide di prendere in mano la sua vita. Fa i conti con se stessa, si mette al volante e parte”.

Lyrics: Davide Simonetta, Alessandro Raina, Raffaele Esposito, Laura Pausini

Music: Davide Simonetta, Raffaele Esposito

14. Vale la pena / Vale la pena

Altro brano ispirato da una fan, dedicato a una persona scomparsa in un incidente. “Era il 12 settembre 2021, ero su Instagram e avevo deciso di scrivere a una mia fan che avevo conosciuto a Roma”, ricorda Laura Pausini. “Lei lavora in ospedale e nel tempo mi ha raccontato la mia storia. Quel giorno, le scrissi senza sapere che aveva appena perso il fidanzato in un incidente stradale. Abbiamo parlato per ore. Pochi giorni dopo, avevo pronta Vale la pena e con alcuni cambiamenti nel testo ho voluto che fosse una canzone per lei”.

Lyrics: Virginio Simonelli, Daniele Coro, Diego Mancino, Denise Faro, Laura Pausini

Music: Virginio Simonelli, Daniele Coro, Diego Mancino, Denise Faro

15. Oltre la superficie / Más allá de la superficie

“Il testo parla di chi non si accorge della sofferenza di chi si ha al proprio fianco, perché spesso restiamo in superficie”, spiega Laura. “Ma in un rapporto si vince solo andando oltre l’apparenza. È dedicata alle persone che sanno andare oltre”.

Lyrics: Cheope

Music: Daniel Vuletic

16. Davanti a noi / Frente a nosotros

È la colonna sonora di un giorno speciale, quello delle promesse di Laura e Paolo Carta. ”Scrivere questa canzone è stato come respirare per me, perché sono le parole del matrimonio con Paolo. La musica è sua mentre, per le parole, ho chiesto aiuto a Niccolò Agliardi perché volevo rendere il testo più speciale. La cosa divertente è che non potevo dirgli che quelle sarebbero state le nostre promesse. C’è una frase a cui tengo molto, liberi di scegliere una rotta differente: singifica dire che io ci sarò anche quando tu uscirai dai binari”.

Lyrics: Laura Pausini, Niccolò Agliardi

Music: Paolo Carta

Foto da Ufficio Stampa

17. Nemica / Enemiga – BONUS TRACK

Un viaggio nei chiaroscuri dell’anima, che porta in luce un tesoro profondo: è quando si è più fragili, in conflitto col proprio io, che nasce la voglia di tornare a guardare in faccia il futuro. “È dedicata alle donne che si fanno la guerra da sole, che non si sentono mai adeguate, mai abbastanza, mai belle, mai capaci”, dice Pausini. “Ma essere nemiche di se stesse non è vivere. La soluzione è rendere quella nemica nostra complice”.

Lyrics: Jacopo Ettorre

Music: Paolo Carta

18. All’amore nostro / A ese amor tan nuestro – BONUS TRACK

Il toccante racconto di una storia al capolinea con quel senso di disillusione che rimane quando una relazione lascia ferite profonde. “L’ho cantata solo una volta, perché così doveva essere, one shot. Non posso che ringraziare Antonio per questa canzone”.

Lyrics & Music Antonio Aiello

Foto di Leandro Emede da Ufficio Stampa