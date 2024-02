Prosegue il 10° World Tour di Laura Pausini che, forte del sold out a Parigi, si prepara per volare in America: ultima tappa NY.

Dopo aver incantato il pubblico italiano con la sua leg italiana e aver debuttato con successo in Europa a Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles, Laura Pausini continua il suo inarrestabile tour mondiale con un’altra tappa indimenticabile all’Accor Arena di Parigi.

L’artista italiana più premiata al mondo ha affascinato il pubblico parigino con un concerto emozionante, che ha visto esaurire tutti i biglietti disponibili. Laura Pausini ha regalato ai suoi fan una performance straordinaria, eseguendo i suoi brani iconici insieme a successi in lingua francese e alcune tracce dall’ultimo album Anime Parallele / Almas Paralelas, pubblicato lo scorso ottobre.

Lo spettacolo, arricchito da una grande produzione internazionale, fa parte del decimo tour mondiale di Laura Pausini, che proseguirà in Svizzera, Germania e in America Latina, con tappe previste in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia, Costa Rica e Messico, prima di arrivare negli Stati Uniti.

World Tour di Laura Pausini: tutte le tappe in America

Il tour toccherà città importanti come Houston, Los Angeles, Orlando, Miami, Chicago, per concludersi con una tappa storica al Madison Square Garden di New York il prossimo 6 aprile. Questo concerto segna un momento significativo per Laura Pausini, che festeggerà il suo trentennale di carriera nella stessa città che ha ospitato l’inizio dei festeggiamenti nel 2023.

La direzione artistica dello spettacolo, nato per il trentennale nel 2023 e sviluppato in anteprime a Venezia e Siviglia, è curata da Laura Pausini e Luca Tommassini, mentre la direzione musicale è affidata a Paolo Carta. Il palco, il disegno luci e lo styling sono realizzati rispettivamente da Fabio Novembre, Francesco De Cave e Susanna Ausoni.

Il Laura Pausini World Tour 2024 è organizzato e prodotto da Friends&Partners, confermando ancora una volta il successo e la popolarità globale della talentuosa artista italiana.

Materiale foto/video via Ufficio Stampa