In occasione del suo 70° compleanno, Fiorella Mannoia regala ai fan nuove date live per l’estate 2024. E arrivano gli auguri speciali dalla Fondazione ‘Una Nessuna Centomila’.

Giornata di festa per Fiorella Mannoia che, in occasione del suo 70° compleanno, ha annunciato il raddoppio della data evento alle Terme di Caracalla. L’artista, infatti, sarà protagonista di due speciali live nella sua città, in programma il 3 e 4 giugno (nuova data). Raddoppia, così, la festa live, con la partecipazione di tanti ospiti, colleghi e amici, che con Fiorella condivideranno la scena, sulle note dei grandi successi del suo repertorio. E non mancheranno le sorprese.

E per celebrare collettivamente i primi 70 anni della cantante, la Fondazione Una Nessuna Centomila – di cui l’artista è Presidente Onoraria – ha voluto condividere un gesto speciale. Un video ricco di affetto e stima è stato, infatti, postato per augurare un caloroso buon compleanno alla cantante. Tanti gli amici e colleghi che hanno aderito all’iniziativa, tra i quali molti volti noti dello spettacolo.

Tra loro, Paola Cortellesi, Vinicio Marchioni, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Paola Turci, Emma, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Tosca, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo hanno partecipato con entusiasmo, testimoniando l’ammirazione e l’affetto che lega la comunità artistica a Fiorella.

Il tour estivo 2024

Gli appuntamenti romano non sono gli unici in programma per l’estate 2024 che vedrà l’artista impegnata in nuova avventura. Il prossimo 15 luglio, infatti, prende il via Fiorella Sinfonica – Live con orchestra nelle location più suggestive del Paese. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Qui le date aggiornate (Friends & Partners e Oyà):

3-4 giugno – ROMA , Terme di Caracalla EVENTO SPECIALE

, Terme di Caracalla EVENTO SPECIALE 15 luglio – VARESE , Giardini Estensi

, Giardini Estensi 16 luglio – PIACENZA , Palazzo Farnese

, Palazzo Farnese 21 e 22 luglio – THARROS (OR), L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro

(OR), L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro 24 luglio – OSTUNI (BR), Foro Boario

(BR), Foro Boario 25 luglio – MOLFETTA , Banchina San Domenico

, Banchina San Domenico 27 luglio – SAN TAMMARO (CE), Carditello Festival – Real Sito di Carditello

(CE), Carditello Festival – Real Sito di Carditello 3 agosto – MANIAGO (PN), Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti

(PN), Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti 9 agosto – CATANIA , Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

, Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini 10 agosto – PALERMO , Teatro di Verdura

, Teatro di Verdura 12 agosto – TINDARI (ME),Teatro Greco

(ME),Teatro Greco 14 agosto – DIAMANTE (CS), Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

(CS), Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi 16 agosto – ACRI (CS), Anfiteatro

(CS), Anfiteatro 17 agosto – MELPIGNANO (LE), Palazzo Marchesale

(LE), Palazzo Marchesale 23 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU), La Versiliana Festival

(LU), La Versiliana Festival 24 agosto- CASTIGLIONCELLO (LI), Castiglioncello Festival- Castello Pasquini

(LI), Castiglioncello Festival- Castello Pasquini 30 agosto – MACERATA , Sferisterio

, Sferisterio 31 agosto – CATTOLICA (RN), Arena Della Regina

(RN), Arena Della Regina 5 settembre – VICENZA , Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori

, Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori 6 settembre – BRESCIA, Brescia Summer Music – Piazza Della Loggia

Un anno davvero speciale iniziato con il suo ritorno per la sesta volta in gara al Festival di Sanremo con Mariposa, appena certificato disco d’oro. Il brano, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna, ha vinto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, firmato in prima persona dalla cantante romana insieme a Cheope e Carlo Di Francesco che ne ha siglato anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri.

