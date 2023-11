Dardust si prepara a tornare nei teatri con ‘Duality + guests’, cinque appuntamenti con altrettanti ospiti per “uno spettacolo coraggioso”. Le parole dell’artista.

Al via il 29 novembre Duality + guests, nuovo tour di Dardust nei teatri italiani per cinque appuntamenti organizzati da BPM Concerti in cui Dardust salirà sul palco insieme ad alcuni amici. “È uno spettacolo teatrale impressionista, come mi piace definirlo”, spiega il compositore, pianista e produttore italiano. “Rimanda alle influenze e ispirazioni di Debussy e agli spettacoli di arte varia di fine ‘800, dove oltre alla musica, il tempo e lo spazio, i costumi, le scenografie, le luci e i visual sono fondamentali. C’è l’incontro di tante arti diverse con il cuore che rimane sicuramente la musica, in un contesto teatrale che abbiamo ottimizzato e migliorato per quest’ultima leg nei teatri”.

Ad accompagnare Dardust un ospite per ogni data, a partire da Saturnino a Civitanova Marche (Teatro Rossini, 29 novembre). Seguiranno Mahmood a Milano (TAM Teatro Arcimboldi, 12 dicembre), Franco126 a Roma (Teatro Brancaccio, 24 gennaio), Elisa a Bologna (Teatro EruopAuditorium, 29 gennaio) e, infine, Samuele Bersani a Firenze (Teatro Verdi, 3 febbraio). “Non vedo l’ora di ripartire – prosegue – è uno spettacolo che merita di essere visto perché è molto coraggioso”.

“Duality + guests è un viaggio che non ha una mappa geografica e temporale – aggiunge quindi Dardust – uno spettacolo fuori dagli schemi. Gli ospiti interagiscono con me durante il primo atto al pianoforte (right hemisphere), più intimo, dove il fulcro è la musica classica contemporanea. Nel secondo atto (left hemisphere) l’elettronica diventa preponderante, c’è energia, puro divertissement e l’atmosfera è quella da club. Un live a cui assistere senza pregiudizi, è l’estrema sintesi dei miei ultimi dieci anni di lavoro, prima ci si emoziona e poi si balla.”

I biglietti sono disponibili in prevendita a questo link e nei punti vendita autorizzati.

