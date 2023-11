Domenica 19 novembre, Ornella Vanoni insieme a Samuele Bersani è stata ospite di Fabio Fazio per presentare il singolo ‘Calma Rivoluzionaria’. Immancabile più di un aneddoto divertente

Prosegue il successo di pubblico di Che Tempo Che Fa, talk show creato e condotto da Fabio Fazio sul NOVE che domenica 19 novembre ha raggiunto quasi 2 milioni e 300mila spettatori (2.278.000) sfiorando l’11% di share (10,8%). Tra gli ospiti che si sono accomodati nel salotto tv, anche Ornella Vanoni – presenza fissa della stagione – accompagnata dal collega Samuele Bersani. I due artisti hanno presentato il nuovo singolo Calma Rivoluzionaria, già disponibile all’ascolto.

Durante l’intervista, non sono mancati aneddoti divertenti come quello legato al telefono. “Anche a te Ornella butta il telefono in faccia?”, chiede Fazio a Bersani. E prima che il cantautore abbia tempo di aggiungere qualcosa a un sospirante “allora…”, Vanoni interviene. “Mi sbaglio, è un errore”, dice.

E Samuele afferma: “No Ornella, è che ti annoi a un certo punto. Sei così…”. “Quando hai finito di dire tutto – prosegue Fazio – agganci”. “No, no, ve lo giuro, mi scivola il telefono!”, risponde l’artista suscitando l’ilarità di tutti. “È così: mi scivola il dito verso quel pulsante rosso… e l’altro dice che è caduta la comunicazione”.

Calma Rivoluzionaria è il brano che anticipa il nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni fuori da venerdì 1 dicembre e già disponibile in preorder. Ad accompagnare il singolo è il videoclip ufficiale dal concept minimal fa da cornice con la regia di Giacomo Triglia. Il video esplora la bellezza e la frenesia della quotidianità attraverso giochi di prospettiva e una creativa combinazione di oggetti e colori, veicolando alla perfezione il significato del brano.“Mai come in questo presente rabbioso è necessaria la prudenza rispetto all’istinto primordiale”, come afferma Samuele Bersani, autore del testo e al lavoro a un nuovo progetto live con Orchestra.

