Il Presidente della Regione Veneto era ospite della trasmissione per presentare il sui libro “Fa presto, vai piano”

Il “nuovo” Che tempo che fa, atterrato su NOVE, ottiene anche i complimenti di Luca Zaia, Presidente della regione Veneto, ospite della trasmissione per presentare il suo libro “Fa presto, vai piano”. L’intervista era iniziata già in tono scherzoso, con Fabio Fazio che chiedeva a Zaia se riconoscesse lo studio, che è lo stesso da cui va in onda Crozza (suo grande imitatore).

Zaia non è stato l’unico ospite della serata, che ha condiviso la puntata con Antonio Albanese, Samuele Bersani, Achille Lauro, Walter Veltroni e Enrico Brignano. Si sono seduti sulle poltroncine bianche anche Massimo Giannini e Carlo Cottarelli, Roberto Burioni e l’inviato della CNN Ben Wedeman.

Ha chiuso la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: la conduttrice di Bake Off Italia Benedetta Parodi; Marisa Laurito, che ha da poco pubblicato il brano “Nun se po cchiù parlà” in cui si rivendica il diritto degli artisti alla satira; Simona Ventura; Giovanni Terzi; due dei rappresentati della canoa italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, protagonisti di una strepitosa rimonta lo scorso giugno ai Giochi Europei di Cracovia che ha portato il team italiano sul gradino più alto del podio nella loro categoria di specialità C2 500 metri.

