Ospite di ‘Che Tempo Che Fa’, Francesco Guccini commenta (se così possiamo dire) con Fazio realtà come Shazam e Spotify.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa c’è anche Francesco Guccini, appena uscito col suo nuovo progetto discografico Canzoni da osteria. Il progetto è la naturale prosecuzione di Canzoni da Intorto del 2022, certificato disco di platino, album fisico più venduto del 2022 e vincitore della Targa Tenco per la categoria Interprete di canzoni. Chiacchierando con Fabio Fazio, Guccini finisce per parlare di Spotify e Shazam. O meglio, è il conduttore a fargli una precisa domanda.

LEGGI ANCHE: Francesco Guccini pubblica ‘Canzoni da osteria’: un viaggio musicale nei canti della tradizione

«Tu non hai Shazam? – chiede Fabio Fazio – Non ti offendere, ma volevo farti questa domanda: tu nella vita privata non shazammi? Quando ascolti una canzone che non sai cos’è usi Shazam o no? O chiedi a qualcuno?». La faccia di Guccini sembra già essere una risposta, ma il cantautore – lapidario – replica: «Più che altro». Una risposta che in realtà non è una risposta, ma che la dice lunga sulle abitudini digitali del cantautore.

«Basta così, allora», ironizza Fazio che aggiunge: «Che poi, secondo me, se va in classifica su Spotify lui è contentissimo». «Beh, non mi dispiace», conferma Francesco Guccini.

LEGGI ANCHE: ‘Canzoni da intorto’, Francesco Guccini: «Tifo ancora per i perdenti»