Elodie, tra gli ospiti di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ domenica 12 novembre sul NOVE, ha commentato il proprio impegno a sostegno della comunità LGBTQ+. “Ho fatto parte io stessa di una minoranza, voglio sottolinearlo, e fin da ragazzina, al liceo, ho sempre discusso a scuola. Se vedevo un’ingiustizia la prendevo molto male e la vivevo anche sulla mia pelle. Quindi, adesso che ho l’opportunità di potermi esprimere e parlare anche per qualcun altro, se posso farlo ben volentieri”.

Screen da Ufficio Stampa

In vetta nell’airplay radiofonico col nuovo singolo A fari spenti, estratto dal primo clubtape in Italia ‘Red Light’, Elodie si prepara al suo primo tour nei palasport. Nell sua carriera, ha già collezionato 30 dischi di platino e 4 dischi d’oro e ottenuto numerosi riconoscimenti. Fra questi, il David di Donatello 2023 come Miglior canzone originale per Proiettili (feat. Joan Thiele), traccia principale della colonna sonora del film Ti mangio il cuore, dove ha esordito come attrice.

Screen da Ufficio Stampa

Tra gli altri ospiti musicali, Fabio Fazio ha accolto a ‘Che Tempo Che Fa’ il cantautore Francesco Guccini, che ha appena pubblicato ‘Canzoni da osteria’. L’album è la naturale prosecuzione di ‘Canzoni da Intorto’, certificato disco di platino, album fisico più venduto del 2022 e vincitore della Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni”.

Immagini da Ufficio Stampa / Contenuti in streaming su discovery+