Tutto pronto per la seconda edizione di CIAO Rassegna LUCIO DALLA, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna: ospiti e premiati.

Va in scena, lunedì 4 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna, la seconda edizione di CIAO Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività. La manifestazione – che cade nel giorno in cui il cantautore nacque ottantun anni fa – premia gli artisti che hanno manifestato apertura mentale, innovazione e trasversalità. Simili a quelle che hanno guidato la lunga e straordinaria carriera di Lucio.

A condurre la cerimonia serale che sarà trasmessa su Rai1 in seconda serata il 6 aprile e in simulcast su Rai Radio2 è Nina Zilli. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco per ritirare il Ballerino Dalla 2024. Tra loro, i Pinguini Tattici Nucleari (Ballerino Dalla 2024 alla Carriera), Calcutta e Daniela Pes (parimerito per la categoria “artista”) e Madame (categoria “canzone” con Il bene nel male).

Immagine da Ufficio Stampa

Proprio a Madame sarà conferito anche un ulteriore premio da parte di SIAE. “Giovanissima e in pochissimi anni dal suo debutto, ha saputo imporsi con decisione sulla scena musicale italiana”, recita la motivazione. “Aggiudicandosi prestigiosi riconoscimenti – dai Dischi di Platino al Premio Tenco fino all’ultimo Sanremo che ha vinto come autrice de La noia di Angelina Mango – grazie a uno stile comunicativo molto personale. Che sa rispecchiare il suo tempo senza indulgere alle mode, e alla versatilità con cui collabora con moltissimi autori e artisti della scena contemporanea”.

Nuovo IMAIE consegnerà un suo Premio ai Pinguini Tattici Nucleari “per la straordinaria capacità di interpretare l’amore con una geniale leggerezza. In grado di preservare quella melodia che permette a una canzone di resistere al tempo e alle mode”.

Attesi anche Dardust (Ballerino Dalla per la categoria “producer/talent scout”) e Brunori Sas (Ballerino Dalla per la categoria “colonna sonora” con La vita com’è). Walter Veltroni ritirerà il premio per la categoria “progetto” per il film evento Dallamericaruso. Il concerto perduto.

Il Premio Banca di Bologna va al video artista e film-maker Yuri Ancarani e Premio QN il Resto del Carlino a Enrico Brizzi. Infine, saranno presenti Giglio e See Maw, vincitori di CIAO Contest. La musica di domani, rispettivamente nella categoria artista e producer. I biglietti per la serata di lunedì 4 marzo sono disponibili in prevendita a questo link e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni.

CIAO Rassegna Lucio Dalla: altri eventi

Foto da Ufficio Stampa

A seguire, martedì 5 marzo, sarà la Casa di Lucio ad aprire le sue porte accogliendo gli artisti vincitori del Ballerino Dalla. Qui si incontreranno e si racconteranno immersi nell’energia delle stanze in cui Lucio per tanto tempo ha vissuto e lavorato. L’evento è a porte chiuse.

CIAO Rassegna Lucio Dalla èideato da Pressing Line e iCompany e da quest’ultima realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli. È promosso da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna e realizzato grazie a Banca di Bologna che si conferma Main Sponsor dell’iniziativa di cui è Media Partner QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!).

La seconda edizione di CIAO Rassegna Lucio Dalla è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Foto e grafiche da Ufficio Stampa