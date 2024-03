Reduce dal Festival di Sanremo, Il Volo annuncia l’uscita del nuovo album (il primo solo di inediti) ‘Ad Astra’. Ecco quello che sappiamo.

Il Volo annuncia il nuovo album, ‘Ad Astra’, un viaggio sonoro composto da 11 tracce dal sapore internazionale che costituiscono il primo progetto del trio interamente da inediti. In uscita il prossimo 29 marzo e già in pre-order, il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vari formati fisici. Nello specifico.

CD

CD autografato (esclusiva Amazon)

LP colorato

LP colorato autografato (esclusiva Amazon)

LP nero.

L’atteso annuncio smentisce definitivamente i rumors che volevano Gianluca, Piero e Ignazio in odore di separazione, corsi in retedopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell’Ariston, Il Volo si è presentato con il brano Capolavoro che farà parte del nuovo lavoro con cui celebra i 15 anni di carriera. Un disco unico nel suo genere in quanto creato su misura per le tre distinte e complementari personalità che compongono la formazione.

‘Ad Astra’ intende tracciare programmaticamente un ponte tra il passato e il presente, con uno slancio verso il futuro. E definisce un percorso musicale che vuole invitare gli ascoltatori a esplorare l’ignoto attraverso le difficoltà fino alle stelle. Il titolo, non a caso, si ispira al concetto metafisico di Per Aspera… Ad Astra e le sue atmosfere intimistiche proiettando gli ascoltatori nei misteri profondi dell’universo.

Le undici nuove canzoni non potranno mancare nella setlist di Tutti per Uno – Capolavoro, le quattro speciali serate all’Arena di Verona il 9, 11, 12 e 13 maggio 2024. Gli show, che vedranno numerosi ospiti nella prestigiosa cornice, saranno il preludio di sedici appuntamenti estivi in tutta Italia.

