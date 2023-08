In occasione del decimo anniversario di ‘Yours Truly’ di Ariana Grande esce in digitale ‘Yours Truly (Tenth Anniversary Edition)’.

In occasione del decimo anniversario dalla sua uscita, Ariana Grande pubblica in digitale Yours Truly (Tenth Anniversary Edition). Yours Truly è stato l’album di debutto dell’artista – che ad oggi vanta 1,2 miliardi di streaming su Spotify e 2 miliardi di views totali su Youtube – oltre che aver contribuito alla vittoria di Ariana Grande come Best New Artist agli American Music Awards del 2013.

La popstar ha quindi deciso per l’occasione di regalare una sorpresa ai propri fan, pubblicando all’interno Yours Truly (Tenth Anniversary Edition) Digital Deluxe sei brani inediti Live from London: Honeymoon Avenue (Live From London), Daydreamin’ (Live from London), Baby I (Live from London), Tattooed Heart (Live from London), Right There feat. Big Sean (Live from London), The Way feat. Mac Miller (Live from London). Ciascun brano dei sei inediti sarà poi accompagnato da un video musicale live. Sono già disponibili Honeymoon Avenue e Daydreamin’.

L’artista ha commentato così sui suoi social: «Buon decimo avversario al progetto che ha cambiato la mia vita. Grazie a tutti voi dal profondo del mio cuore per ascoltarlo ancora oggi e per essere cresciuti insieme a me in ogni passo del mio percorso. Vi amerò per sempre per questo».

