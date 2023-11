A distanza di due decenni dall’inizio della loro carriera, i The Killers hanno annunciato l’uscita di ‘Rebel Diamonds’, l’album best of.

I The Killers hanno annunciato l’uscita di Rebel Diamonds, l’album best of, in uscita il prossimo 8 dicembre. È ora disponibile in preorder nei formati CD, LP e LP con booklet di 24 pagine in esclusiva sullo Shop Universal e conterrà un nuovo brano, Spirit. Rebel Diamonds contiene 20 brani, tra cui i classici Mr. Brightside, When You Were Young, All These Things That I’ve Done, Human, Read My Mind e altri ancora. Fino all’ultimo singolo della band, Your Side of Town, acclamato dalla critica.

L’album di highlights contiene almeno una canzone tratta da ciascuno dei sette album della band. Dall’innovativo debutto di Hot Fuss – disco d’oro in Italia e che celebrerà il suo 20° anniversario nel 2024 – all’ultimo LP della band, uscito nel 2021, Pressure Machine. La raccolta è composta da canzoni che incarnano ciò che i The Killers sono come band, oltre a includere alcuni dei loro brani preferiti, tracce come Be Still, dall’album Battle Born del 2012, o Dying Breed, dell’album Imploding The Mirage del 2020 e infine da A Dustland Fairytale a Day & Age del 2008, che la band ha recentemente ri-registrato ed eseguito con Bruce Springsteen.

«Si dice che ciò che viene ricordato vive. – riflette il cantante, Brandon Flowers, nel trailer del disco – E noi abbiamo accumulato stadi pieni di ricordi negli ultimi vent’anni, abbastanza da riempire una vita intera. Venti canzoni per venti anni, Rebel Diamonds».

Rebel Diamonds dei The Killers, la tracklist

1. Jenny Was a Friend of Mine

2. Mr. Brightside

3. All These Things That I’ve Done

4. Somebody Told Me

5. When You Were Young

6. Read My Mind

7. Human

8. Spaceman

9. A Dustland Fairytale

10. Runaways

11. Be Still

12. The Man

13. Caution

14. My Own Soul’s Warning

15. Dying Breed

16. Pressure Machine

17. Quiet Town

18. boy

19. Your Side of Town

20. Spirit