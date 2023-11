Dopo numerosi spoiler, Neima Ezza ha pubblicato un video recap del suo ‘Giù Summer Tour 2023’ sul suo canale YouTube.

Dopo l’attesa crescente generata dai suoi indizi e spoiler sui social, Neima Ezza ha fatto un regalo speciale al suo pubblico nel giorno del suo compleanno, pubblicando un entusiasmante video recap del suo Giù Summer Tour 2023 sul suo canale YouTube. Questo vlog del suo tour più recente non è solo un regalo, ma anche un’intrigante anticipazione. Nei quindici emozionanti minuti di video, i fan possono infatti rivivere le esibizioni live di Neima Ezza, i momenti speciali con il pubblico e dare un’occhiata dietro le quinte delle avventure con il Perif Team.

LEGGI ANCHE: Salmo e Noyz Narcos, immaginario horror per il joint album ‘CVLT’

Tuttavia, ciò che rende il video ancora più eccitante sono i nuovi spoiler, tra cui un possibile brano in collaborazione con Emis Killa. Insieme a questi momenti inediti, i fan possono trovare anticipazioni già conosciute, come uno snippet di Spedizione Punitiva e uno spoiler sui social che sembra essere una traccia denominata Finita. Questi suggerimenti sollevano dunque una domanda: è possibile che Neima Ezza stia preparando un nuovo progetto musicale?

Questo video rappresenta un’opportunità affascinante per i fan di immergersi ancora di più nel mondo dell’artista, con la promessa di nuove esperienze musicali in arrivo. Restate sintonizzati per ulteriori novità e, nel frattempo, godetevi questo avvincente viaggio attraverso il Giù Summer Tour 2023.