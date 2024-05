‘Looking For Gold’ è il primo album sulla lunga distanza dei romani e giovanissimi Life In the Woods, disponibile dal 17 maggio 2024.

Looking For Gold (Universal) è il primo album sulla lunga distanza dei romani e giovanissimi Life In the Woods. L’album dal 17 maggio 2024 è acquistabile nei formati cd, album ed anche disponibile su tutte le principali piattaforme. Un lavoro molto atteso che conferma come il rock non muore mai e può riservare sempre ulteriori sviluppi ed emozioni! Certo, tutto quello di grande che è stato fatto in passato ha assunto ormai i connotati di nuova musica classica e tante sono le cover band che cercano (con alterni risultati) di rinverdire le gesta di chi, prima di loro, ha lasciato un segno nell’immaginario collettivo di un’intera generazione.

L’album d’esordio

Fra queste, nella parte iniziale del loro percorso artistico, troviamo, appunto, anche i Life in The Woods, band romana che però, al contrario di altri, coltiva il desiderio di cimentarsi con composizioni originali. Detto fatto e completata la formazione a tre che vede Logan Ross (chitarra e voce), Frank Lucchetti (basso) e Tomasch Tanzilli (batteria) i giovanissimi rockers capitolini danno alle stampe per la Contempo Rercords (2019) il loro primo EP, Blue, prodotto da Gianni Maroccolo e ben accolto da pubblico e critica. Ora, finalmente, arriva un seguito, da non lasciarsi sfuggire, che questi amanti del rock classico (Cream, Led Zeppelin etc.), ma anche di quello contemporaneo (Rival Sons, Queens of the Stone Age) hanno intitolato Looking For Gold.

L’album esce per la Universal nei formati cd, vinile ed è contemporaneamente disponibile su tutte le principali piattaforme. Altra importantissima chicca di questo progetto la copertina: una vera e propria opera d’arte visuale firmata dall’artista californiano Mark Kostabi, lo stesso che immortalò i famosi due Use your illusion dei Guns N’Roses, affidata al suggestivo artwork di Massimiliano D’Affronto. Scritto, arrangiato, suonato, prodotto (co-prodotto da Maurizio Orlando Becker, Classic Rock, Nuovo Ciao 2001) e mixato dalla band Looking for Gold sta già suscitando curiosità e attenzione negli ambienti musicali internazionali.

Life in The Woods: biografia

I Life In The Woods, ovvero Logan Ross (chitarra e voce), Frank Lucchetti (basso) e Tomasch Tanzilli (batteria), nascono ufficialmente nel 2017, ma suonano insieme da più di dieci anni. All’inizio lo fanno come cover band, successivamente cercando di trovare una dimensione personale. Tutti e tre si ritrovano immersi nella musica sin dall’infanzia: in casa c’è sempre un piano, una vecchia chitarra, una batteria giocattolo su cui suonare le prime note. L’incontro avviene nel 2013: Logan e Frank sono già compagni di scuola e suonano insieme in una band, Tomasch salta fuori da un sito di musicisti in cerca di un gruppo. Looking For Gold è esattamente l’album che sognavano di pubblicare quando hanno iniziato questo viaggio.

Prossime date live (calendario in aggiornamento)

17 maggio – Forte! Festival di Civitavecchia

19 maggio – Spazio Webo, Pesaro

29 maggio – Wishlist Club, Roma

7 giugno – Museo del Rock, Catanzaro