Esce venerdì 12 aprile il nuovo EP di Jeson, ‘Solo un uomo’, con sei tracce fra le quali due brani inediti. La tracklist.

È ‘Solo un uomo’ (Epic Records/Sony Music) il nuovo EP di Jeson che ne annuncia la pubblicazione su tutte le piattaforme digitali per venerdì 12 aprile. Nel progetto, oltre ai brani già editi Perdonare te, La Cura Sbagliata, Hallelujah e Il Mio Posto anche due inediti. Si tratta della titletrack Solo un uomo e Se penso a me.

Cover da Ufficio Stampa

“Solo un uomo è la focus track di questo progetto a cui tengo molto – spiega Jeson – Il brano racchiude nella sua essenza il messaggio che voglio trasmettere attraverso questo viaggio strutturato in capitoli. L’ispirazione mi venne da un film che guardai tempo fa, lo cito a seguire: Marco Aurelio decise di assumere un servo per farsi accompagnare nelle piazze di Roma. Questo aveva solo un compito, sussurrargli all’orecchio mentre lo riempivano di lodi “sei solo un uomo!””.

“Presi ispirazione da questa frase per scrivere un pezzo in cui affronto un dialogo con la mia vita, rivolgendomi a questa come fosse una persona a me cara”, prosegue l’artista. “Essendo un progetto di presentazione della mia musica e della mia persona, ho voluto spiegare quanto sia importante accettarsi per ciò che si è, malgrado a volte la vita provi a metterci in dubbio. Avere paura di qualcosa, non essere all’altezza delle aspettative, soffrire per amore sono tutte cose normali. È fondamentale capire che, però, tutto ciò va spesso al di là del nostro controllo, in quanto siamo solo persone fatte di carne ed ossa. Niente di più, niente di meno”.

Di seguito la tracklist completa di ‘Solo un uomo’:

Solo un uomo Perdonare te La cura sbagliata Hallelujah Se penso a me Il mio posto

‘Solo un uomo’ attinge a suoni R&B, con moltissime influenze di generi musicali diversi, tra cui rap, pop, atmosfere Gospel, oltre a twist di elettronica. Il mood è fortemente intimo e personale, incentrato sul racconto che Jeson fa della sua vita e delle esperienze che ha vissuto fino ad ora, dividendole in capitoli per riflettere meglio su se stesso attraverso la musica.

Foto da Ufficio Stampa