Doppio annuncio al No Borders Music Festival che nella sua 29esima edizione ospiterà i Morcheeba e Goran Bregović.

Si fa sempre più ricco il cast del No Borders Music Festival, rassegna musicale tra Italia, Austria e Slovenia che giunge quest’anno alla 29esima edizione. Sabato 20 luglio i Morcheeba e Goran Bregović suoneranno sul palco dei Laghi di Fusine.

Band londinese dalla carriera ventennale, i Morcheeba si sono affermati nel 1995 come gruppo trip-hop per poi abbracciare generi diversi. Il tutto con un personalissimo stile tra pop rock, alternative rock, indie rock. Con il loro ultimo album ‘Blackest Blue’ (2021), Skye Edwards e Ross Godfrey sono riusciti a dare vita a una collezione raffinata di brani che fonde tutte le precedenti incarnazioni e il suono della band. Il caratteristico suono elettronico/organico è riuscito a valicare i confini, rendendo il gruppo un vero e proprio marchio di garanzia per la purezza originale dei loro successi musicali.

Grafica da Ufficio Stampa

Con le radici nei Balcani, di cui è originario, e la mente nel ventunesimo secolo, le composizioni di Goran Bregović fondono le sonorità del folk balcanico con l’elettronica, ritmi sfrenati e temi sacri con accentuazioni rock. La sua storia musicale, che si intreccia indissolubilmente con quella personale, inizia a sedici anni quando tra i club di Sarajevo creò i suoi primi gruppi rock. Seguirono quindici anni con il suo gruppo, White Button, e tredici album venduti in sei milioni di copie. Tour interminabili in cui Goran divenne l’idolo della gioventù jugoslava.

Goran ha collaborato con moltissimi artisti tra cui Iggy Pop, Ofra Haza, Cesaria Evora, Sezen Aksu, Georges Dalaras, Kayaha. Lo spettacolo dei suoi concerti non nasce dagli effetti speciali, ma dai musicisti presenti sul palco e dal carisma di Bregović, che rendono impossibile resistere alla magia di questo cocktail balcanico.

LEGGI ANCHE: — Taylor Swift, le playlist su Apple Music in attesa del nuovo album

Info utili e biglietti

MORCHEEBA h.14:00

GORAN BREGOVIĆ h.16:00

SABATO 20 LUGLIO 2024 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 35,00 + dp

Il biglietto è valido per entrambi i concerti, il primo dei quali vedrà come protagonisti i Morcheeba alle ore 14:00, seguiti dall’energia balcanica di Goran Bregović alle ore 16:00. Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 aprile 2023 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo. Il concerto di Goran Bregović è realizzato in collaborazione con Zenit srl.

Credit Michelle Hayward da Ufficio Stampa