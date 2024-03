Francesca Tandoi ci racconta l’album ‘Bop Web’ con Matheus Nicolaiewsky (basso) e Sander Smeets (batteria).

Si intitola Bop Web il nuovo album di composizioni edite e originali della pianista, cantante e compositrice jazz Francesca Tandoi in collaborazione con Matheus Nicolaiewsky (basso) e Sander Smeets (batteria). Il disco è composto quasi interamente da brani originali, la pianista ha scelto infatti di riarrangiare e reinterpretare due grandi classici della musica internazionale: Overjoyed di Steve Wonder, unico brano cantato dell’album, e Agua de beber di Tom Jobim, donando alle composizioni una veste più moderna e ricercata. Daniele Cordisco alla chitarra è lo special guest che appare in due delle tracce inedite dell’album, Lethargy e The Pink Walker.

«Il nostro è un trio internazionale con un sound particolare, perché ognuno di noi porta in questo gruppo la propria influenza musicale. – dice Francesca Tandoi – Il trio esiste dal 2016 ed è il nostro secondo album. Ci trovavamo proprio in tour a presentare il primo disco e, durante un day-off, siamo andati in studio per fotografare quel momento musicale. Avevamo materiale nuovo e avevo scritto pezzi nuovi. Era un ottimo momento per registrare qualcosa».

Dopo il grande successo di pubblico in tutta Europa, continuano le date live del Bop Web Tour. Questi i successivi appuntamenti.

17 aprile – St. Arcangelo (FC), Supercinema (feat Lee Pearson)

3 maggio – Somma Vesuviana (NA), Teatro Summarte,

8 maggio – Trondheim (NO), Trondheim Jazz Festival

12 maggio – Berna (CH), International Jazz Fest (feat. Lewish Nash)

13 maggio – Vicenza, Teatro Olimpico (feat. Dado Moroni)

30 maggio – Istanbul (TUR), Cemal Resit Rey Concert Hall

27 luglio – New York, Caramoor Centre

29 luglio – New York, Dizzy’s Jazz Club