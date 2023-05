Da Anna a Jimin dei BTS passando per J Balvin: la colonna sonora di ‘Fast X’ ha una tracklist incredibile. Tutti i dettagli.

ANNA ma anche J Balvin e Jimin dei BTS, tutti nella medesima tracklist grazie alla colonna sonora di Fast X, il nuovo capitolo della saga globale di Fast & Furious. Artist Partner Group (APG), in collaborazione con Universal Pictures e Virgin Music LAS / Universal Music Group (UMG), ha infatti svelato la lista dei brani della colonna sonora originale del film.

In uscita il 19 maggio, in concomitanza con l’uscita globale del film nelle sale, la lista delle 21 tracce vanta una schiera di artisti stellare che comprende J Balvin, Jimin dei BTS, Kodak Black, Lil Durk, 24kGoldn, ANNA, Muni Long, Kane Brown, Youngboy Never Broke Again, Maria Becerra, NLE Choppa, Dermot Kennedy, Bailey Zimmerman e altri ancora. L’elenco completo delle tracce è stato rivelato durante una live su Twitch condotta dallo streamer dell’anno 2022 Kai Cenat, presente anche come artista all’interno della colonna sonora.

FAST X: J Balvin e Angel Pt. 1 con Jimin dei BTS

Venerdì 12 maggio uscirà il tanto atteso singolo di J Balvin. Balvin fa il suo ingresso nell’universo di Fast X con un brano energico e di grande impatto, giustamente intitolato Toretto. Il brano sarà pubblicato venerdì 12 maggio insieme a un colorato lyric video con spezzoni del film, che uscirà in tutte le sale venerdì prossimo, 19 maggio.

L’uscita più recente, Angel Pt. 1 [Trailer Version], è invece una splendida anteprima di un minuto di quello che accadrà giovedì 18 maggio, quando il singolo ufficiale Angel Pt. 1 uscirà in tutto il mondo. Lo snippet della canzone ha debuttato a livello globale insieme a un video trailer di trenta secondi con tutti e cinque gli artisti superstar del brano: Kodak Black, NLE Choppa, Jimin dei BTS, JVKE e la cantante vincitrice di un Grammy Muni Long. Il solo snippet del brano ha creato clamore online, con Jimin e Kodak che sono andati in trend su Twitter dopo pochi minuti dalla pubblicazione, mentre il trailer del video musicale pubblicato sul canale YouTube di NLE Choppa ha accumulato rapidamente più di 600.000 visualizzazioni nelle prime 24 ore.

Fast X, musica adrenalinica

Continuando la tradizione del franchise di presentare musica che cattura l’azione e l’eccitazione adrenalinica della saga Fast & Furious, i fan hanno avuto un’anteprima del progetto con la pubblicazione di Let’s Ride di YG, Lambo4oe e Ty Dolla $ign, presentata nel febbraio 2023 durante il SuperBowl Sunday insieme al primo trailer ufficiale del film. Il trailer ha generato più di 36 milioni di visualizzazioni su Youtube e presenta un’interpolazione di Notorious Thugs di Notorious BIG. Il franchise cinematografico ha incassato più di 6 miliardi di dollari in tutto il mondo e le colonne sonore dei film precedenti sono state ascoltate in streaming più di 22,5 miliardi di volte in tutto il mondo.

Tra gli altri brani già pubblicati figurano Gasolina (Safari Riot Remix) [ft. Myke Towers], che compare nell’ultimo trailer del film e Won’t Back Down (YoungBoy NBA, Dermot Kennedy e Bailey Zimmerman).

Fast X, la colonna sonora: la tracklist

1. The End of The Road Begins (Intro) – Kai Cenat

2. Spinnin’ – Lil Durk (feat. EST Gee)

3. Get It – Anti Da Menace, Luh Tyler

4. Won’t Back Down – YoungBoy Never Broke Again, Dermot Kennedy & Bailey Zimmerman

5. Angel Pt. 1 – Kodak Black & NLE Choppa (feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long)

6. My City – 24kGoldn, Kane Brown & G Herbo

7. Countin’ On You – Lil T Jay, Fridayy & Khi Infinite

8. SupaFly – Cootie, BiC Fizzle & Big X Tha Plug

9. Reaper – Babyface Ray, BabyTron & Peezy

10. Steppers – NLE Choppa & Nardo Wick

11. 9 In My Hand (Fast X Remix) – Kordhell & Key Glock

12. Datura – Suicide Boys

13. Furious – BIA

14. Toretto – J Balvin

15. Te Cura – Maria Becerra

16. Sigue La Fiesta – Justin Quiles, Dalex & Santa Fe Klan

17. Gasolina (Safari Riot Remix) – Daddy Yankee (feat. Myke Towers)

18. Vai Sentando – Skrillex (feat. Ludmilla, King Doudou & DUKI)

19. Bando (Fast X Remix) – ANNA (feat. MadMan & Gemitaiz)

20. Let’s Ride – YG & The Notorious B.I.G feat. Lambo4oe, Ty Dolla Sign & Bone Thugs-N-Harmony

21. Nothing Else Matters – Jessie Murph