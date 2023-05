Elettra Lamborghini annuncia nel giorno del suo compleanno un nuovo album di inediti: ‘Elettraton’ esce il 2 giugno.

Elettra Lamborghini annuncia l’uscita del nuovo album di inediti – Elettraton – e lo fa nel giorno del suo compleanno. Elettraton (Island Records/Universal Music Italia) è il secondo disco della Lamborghini e sarà disponibile da venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD). Il CD, inoltre, sarà disponibile nello store in una esclusiva versione autografata.

Elettra torna dunque alla musica dopo gli impegni televisivi che l’hanno vista e la vedono tuttora impegnata con i PanPers sul Nove per il programma ONLY FUN – Comico Show. Elettraton è pronto per riconsegnare lo scettro della musica reggaeton italiana alla sua iconica queen dopo il successo multiplatino di brani come Pistolero, Caramello e molti altri.

Tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra (inserita nel 2020 nella speciale classifica Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro stilata dalla prestigiosa rivista Forbes Italia) alterna fin dai suoi esordi nel 2015 partecipazioni a trasmissioni televisive in Italia e all’estero (dagli show di MTV in Italia, Spagna e Inghilterra a tv show di grande successo come The Voice of Italy) alla conduzione di programmi iconici come Miss Italia e da ridere come Only Fun, alla pubblicazione di singoli di grande successo discografico sia da solista che in collaborazione con protagonisti delle classifiche italiane e internazionali (Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Khea, Duki e Quavo, ecc).

Foto: Sara Scanderebech