‘Amore Splatter (Red Side)’ è il lato nascosto di ‘Amore Splatter’ di Ëgo, che qui ce lo racconta rispondendo a cinque domande.

Si intitola Amore Splatter (Red Side) l’ultimo album di Ëgo, lato nascosto di Amore Splatter (uscito a ottobre 2023). Il lato rosso di Amore Splatter riprende il discorso iniziato nell’album precedente e lo amplia, delineando ulteriori sfaccettature di Ëgo. Rappresenta la disillusione dell’artista che si affaccia al mondo degli adulti, ma lo ripudia. Emozioni profonde e complesse sono raccontate da sonorità pop punk, a cui si affianca l’urban pop, in una chiave più viscerale a matura.

«Amore Splatter (Red Side) è l’altro lato del disco, quello che ancora non avevamo detto. – dice Ëgo – Si affrontano nuove tematiche e in maniera differente. Ogni pezzo ha una sua tematica. C’è il pezzo manifesto sulla marijuana, quello più triste, un brano sull’amore… si toccano tutte le tematiche, ma il sound è più pesante e, anche a livello testuale, il disco è più viscerale. Vado fiero anche del fatto che mi sono aperto ad altre collaborazioni e ci sono anche i featuring rispetto alla prima versione».



Suonata in anteprima al Legend Club di Milano lo scorso 5 aprile, la focus track U love Me vede la collaborazione con Holy Francisco, fresco della sua partecipazione ad Amici, e Werdn, con il quale Ëgo ha già un’EP all’attivo, Stranger Teens (2022). Nel brano, i tre artisti raccontano il loro rapporto conflittuale con il genere femminile, attraverso un sound che ingloba le loro cifre stilistiche e le unisce in un mix leggero, fresco ed estivo. L’album, prodotto da Sbale in collaborazione con Fusix, Moka – chitarrista de La Sad – Erre – chitarrista di Holy Francisco – Trizio e Stefano Madona, racchiude anche i featuring Cereali ft. Decrow e Odio tutto, odio tutti ft. Dari.