Dal 12 maggio è disponibile ‘LOVE IS WAR’, primo album da solista di Dylan (della Dark Polo Gang): la tracklist e i featuring.

Si intitola LOVE IS WAR il primo album da solista di Dylan, l’artista membro della Dark Polo Gang, disponibile da venerdì 12 su tutte le piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia.

I singoli Rasoi, Rigor Mortis e dalla titletrack Love Is War hanno già rivelato le due diverse sfaccettature del nuovo progetto. Il cambio dal nome d’arte Pyrex al nome di battesimo Dylan è stato invece comunicato attraverso il suggestivo video girato da Bendo, che ha messo in scena un funerale simbolico e solenne. Nelle 14 tracce di LOVE IS WAR si snodano alcuni tra gli elementi fondamentali della vita, vissuti ed espressi con intensità: amore, guerra, morte, dolore, solitudine, inferno.

In LOVE IS WAR si alternano due lati della stessa medaglia: sonorità morbide e crude, banger e canzoni poetiche, guerra e amore, luce e buio, esteriorità e interiorità. Sono solo alcuni dei contrasti che nel disco diventano complementari, riportando un quadro completo dell’artista.

Un immaginario che, pur contenendo alcuni degli stilemi tipici della trap e dell’urban, sfida l’aspettativa e gli stereotipi con cui viene etichettato il genere. «Non mi considero lo stereotipo della trap: non mi piace più indossare i gioielli, non ho tatuaggi, non ho frequentazioni tipiche da rapper e, nonostante sia stato tra i primi, non appartengo esclusivamente a quell’immaginario. – dice Dylan – Le persone tendono purtroppo ad essere molto rigide nelle etichette e quando ti apri a un cambiamento o ad un’evoluzione subisci molta pressione per quello che gli altri si aspettano da te. È molto facile cadere nell’errore di piacere agli altri prima che a se stessi e solo dopo averlo capito ho deciso che il mio nome d’arte sarebbe stato il mio vero nome».

LOVE IS WAR e il paradosso dell’amore

Il titolo dell’album allude al paradosso dell’amore, che caratterizza ogni aspetto della vita – le relazioni, l’amore per la famiglia o per una città, per l’arte, la musica, l’amore per se stessi – la lotta per ciò che si vuole ottenere intrinseca nella ricerca della propria identità.

Nel suo primo album ufficiale Dylan porta alla luce le sue due anime e affronta la propria oscurità. «Amore implica spesso il concetto di guerra, per amare bisogna combattere. – commenta – Per questo ho scelto LOVE IS WAR, che è una frase quasi paradossale. Ho voluto raccontare la parte più oscura dell’amore, quella della perdita, della sconfitta, il suo lato più brutto».

All’interno di LOVE IS WAR sono presenti prestigiose collaborazioni: Rkomi, Ernia, Guè, Noyz Narcos, Tony Effe, Gaia e Icy Subzero, artisti dalle voci e dagli stili differenti che contribuiscono a valorizzare le diverse sfumature del disco.

Molti i nomi dei producer che si alternano alle strumentali – Drillionaire, Drd, Sick Luke, Katoo, Mr. Monkey, Night Skinny, Ayden, Sixpm, MILES, Kyv, Erin, FCM – una scelta volta ad esprimere la necessità di Dylan di sperimentare nuovi universi sonori e di mettersi alla prova esplorando mondi musicali differenti.

Dylan, LOVE IS WAR: la tracklist

1. AURORA

2. UN’ALTRA GUERRA feat. Sick Luke

3. L’INFERNO NELLA STANZA

4. NO LOVE feat. Tony Effe

5. ILLUSI feat. Noyz Narcos & Guè

6. SENZA ALI feat. Icy Subzero

7. LOVE IS WAR

8. ODIO STARE DA SOLO feat. Ernia

9. COBAIN

10. MORTO D’AMORE feat. Gaia

11. RASOI

12. PER AVERTI feat. Rkomi

13. SINFONIA DELLA DISTRUZIONE

14. RIGOR MORTIS