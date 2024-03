Il duo techno/elettro con sede a Colonia formato da Georg Conrad e Marius Bubat non rifugge mai da suscitare emozioni e con il nuovo lavoro amplia la portata di ciò che può essere la musica da club.

COMA è un duo techno/elettro con sede a Colonia formato da Georg Conrad e Marius Bubat. Dopo esperienze ambient si sono concentrati maggiormente sullo stile musicale elettronico. E, dopo aver firmato per la rinomata etichetta indie tedesca City Slang, hanno intrapreso un percorso che li sta portando sempre di più verso un percorso techno/pop di grande raffinatezza ed atmosfera che potrebbe, in certi momenti, essere avvicinato a quello di una formazione di grande respiro e successo internazionale come i Depeche Mode.

Infatti, anche se le innovazioni ricche di melodia di COMA tra indie ed elettronica sono sempre state incredibilmente accessibili, non rifuggono mai da suscitare emozioni, e con ogni album ampliano la portata di ciò che può essere la musica da club. In questo senso, il loro nuovo e bellissimo album Fuzzy Fantasy è il passo logico successivo – lontano dalla pista da ballo, più vicino alla vita. Nel loro precedente album del 2019, Voyage Voyage, il primo su City Slang, la voce e i testi erano l’innovazione nel layout tipicamente incentrato sulle tracce. Ora le nuove canzoni hanno strofe e ritornelli pur rimanendo pulsanti e atmosferiche. Ma soprattutto il quarto album è un colpo di fortuna.

Il nuovo album dei COMA

Non solo perché è nato quando le condizioni non erano proprio ideali, soprattutto per questo genere, ma perché queste canzoni trasudano grande genialità. A parte due tracce, il batterista dal vivo dei COMA, Niklas Schneider, ha suonato tutte le canzoni dell’album in studio. L’artwork, sempre di Philipp Carbotta, presenta un primo piano che verrà gradualmente svelato con ogni singolo. Beyond You And Me, il secondo singolo, presenta la meravigliosa Dillon, dopo la sua apparizione nel secondo album This Side of Paradise.

E inoltre il primo singolo, Start/Stop/Rewind, è stata la canzone più ascoltata su Radio Eins nel 2021. Le undici canzoni, tra cui il singolo Space, hanno preso forma tra maggio 2020 e maggio 2023 presso lo studio COMA di Colonia, con lunghe pause nel mezzo dovute ai bambini visto che Georg e Marius sono diventati padri. Forse anche per questo, nonostante il mondo sia diventato sempre più duro e difficile, ultimamente i COMA stanno realizzando canzoni pop che irradiano calore ed eleganza e meritano di avere il giusto riscontro da un pubblico sempre più vasto.