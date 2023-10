I Calibro 35 firmano la colonna sonora della seconda stagione di ‘Blanca’, disponibile dal 5 ottobre (anche in vinile).

Blanca è pronta a tornare in prima serata su Rai1 da giovedì 5 ottobre e, con la fiction, torna anche la musica dei Calibro 35. La band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva firma infatti la Colonna Sonora Originale della Seconda Stagione di Blanca, la serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Le musiche originali dei Calibro 35 saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali proprio a partire dalla messa in onda della serie, giovedì 5 ottobre. Il vinile dell’OST sarà invece disponibile dal 1 dicembre ed è già disponibile in preorder. 20 tracce anche per questa seconda stagione interamente composte dalla band che amplia ed esplora ulteriormente l’universo sonoro di Blanca: un lavoro imponente e corale, che ha impegnato tutti i componenti dei Calibro, dando modo alla band di sviluppare un vasto panorama sonoro.

«È la prima volta in cui ci confrontiamo con la realizzazione di un season 2 e abbiamo scoperto che il processo creativo può essere assai diverso. – raccontano i Calibro 35 – Per la prima stagione dovevamo costruire da zero un mondo sonoro e musicale coerente con l’idea che Jan (Michielini, regista e showrunner della serie) aveva in testa, difficile e stimolante come tutte le pagine bianche quando si inizia qualcosa ma anche totalmente libero da vincoli. Questa volta invece ci siamo trovati a dover rispettare qualcosa di esistente, seppur sempre fatto da noi, declinando questo mondo quando opportuno per descrivere le nuove storie oppure ampliandone i confini per far entrare nuovi personaggi, nuovi luoghi e nuove sensazioni».

Calibro 35: come nascono le canzoni della colonna sonora di Blanca

Le canzoni di Blanca nascono in gran parte da esigenze narrative e di moodboard. Il goal è raccontare ciò che la protagonista vive, descrivere il mondo in cui si muove e i sentimenti che la abitano. Il tutto in costante confronto con le esigenze di regia, montaggio e sceneggiatura, in continuità con il lavoro svolto per la prima stagione ma sempre alla ricerca di nuovi territori musicali, uscendo dalla propria zona di comfort. Per necessità molto varie, che vanno dalla musica diegetica alla caratterizzazione dei personaggi, i Calibro 35 si sono avventurati in territori come la musica religiosa, la musica delle giostre di un luna park, la world music, il reggaeton e addirittura l’opera. Il tutto avendo ovviamente cura di calare queste influenze nel mondo di Blanca creando collisioni musicali davvero inaspettate.

Parte di questa evoluzione è stata anche comporre e arrangiare i brani per titoli di testa e titoli di coda che i Calibro 35 hanno creato a partire da due canzoni della prima stagione diventate identitarie della serie ma che – sia testualmente che a livello musicale – erano attinenti alla Blanca dell’inizio della storia, un personaggio cresciuto molto, moltissimo, nel frattempo. Per questo i testi di Arya (When The World is Feeling Blind, titoli di testa) e di MEI (Little Girl Ready for Big Dreams, titoli di coda) raccontano non più solo la storia di un personaggio che lotta contro un mondo ostile, ma di una assoluta protagonista della realtà attorno a sé. Una protagonista che è riuscita ad avverare i suoi sogni e adesso combatte per farli rimanere vivi. Su entrambi i brani, la splendida voce soulful di Tahnee Rodriguez domina i ritornelli rendendo i brani senza tempo e universali.

Le voci

Quelle di Arya, MEI e Tahnee Rodriguez sono tre voci che ritroviamo già dalla OST della prima stagione, ma quest’anno la folta schiera di interpreti femminili che accompagnano la musica dei Calibro 35 per la serie si allarga ulteriormente. Si tratta di voci stimate dai Calibro e non solo, che li hanno aiutati a espandere il loro linguaggio ed essere credibili a 360 gradi nelle musiche della serie. Oltre alle tre artiste già citate, troviamo quindi intrusioni nel mondo classico/accademico con Francesca Biliotti – mezzo soprano del Monteverdi Choir – e Valeria Sturba – eccezionale polistrumentista della formazione di musica d’avanguardia OoopopoiooO – passando per la sensibilità di Rahma Hafsi che interpreta una struggente ninna nanna araba, per finire con Elisa Zoot – già con noi per alcuni brani della prima stagione – il suono creato per Blanca si è arricchito di un’ampissima gamma di colori.

Blanca, la colonna sonora della seconda stagione: la tracklist

1 When the world is feeling blind (feat Arya & Tahnee Rodriguez)

2 Cambio di stagione

3 Frastuono

4 Tipografia Miserere

5 Little girl ready for big dreams (feat MEI & Tahnee Rodriguez)

6 Polibomber

7 Badanti

8 Bacigalupo

9 The Big White Shark

10 Dentro Fuori

11 Elena o Nadia Flashback

12 It’s like Blanca

13 Epico Lirico

14 Carignano

15 Fatti sentire

16 Nessun dorma da Turandot (feat Francesca Biliotti)

17 Sampierdarena

18 Giostra

19 Sembra ieri

20 Habibi lullaby (feat Rahma)