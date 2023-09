‘La notte’ è il nuovo album di inediti di Ariete, portavoce della Generazione Z che si prepara al tour autunnale.

Anticipato dal brano Rumore, ‘La notte’ (Bomba Dischi) è il secondo album di inediti di Ariete disponibile da venerdì 22 settembre. Un ritorno alle origini in undici brani che ripercorrono la crescita non solo musicale, ma anche emotiva dell’artista. Come in un diario, il nuovo disco racconta la notte come comento momento della giornata in cui prendersi del tempo, staccando dalla frenesia quotidiana quando il caos trova pace nel silenzio della notte e rimette in ordine i pensieri.

“Il tempo è tutto”, afferma Arianna introducendo il progetto. “L’ho capito quando non trascorreva mai nelle lunghe attese. Come su questo autobus, quando tornavo a casa ed ero più piccola. Ce l’ho più chiaro adesso che corro sempre da una parte all’altra e ambisco a ritrovare i miei momenti. Ci riesco quando arriva la notte, quando il telefono non squilla, le notifiche si spengono e tutti dormono. Non posso dire di aver imparato niente perché tanto ho 21 anni e sembrerebbe distonico e presuntuoso, ma posso dirvi cosa invece non ho imparato e quali sono state le mie cadute, le mie rincorse in questi anni”.

Foto da Ufficio Stampa

“Sono state tante, e va bene così. Arianna, dove sono veramente quando ti guardo e ti penso dentro? Me lo chiedo spesso e mi ritrovo dove sono caduta, devo ho gioito, quando mi sono disperata. Mi dicono spesso che sono della GenZ, quella delle definizioni, dei non generi che sono ancora più generi. Del ‘voi che mollate subito’, ‘che come eravamo noi non lo siete più’.

Eppure c’è ancora chi non vede che quella rivoluzione silenziata noi stiamo portando avanti, la stiamo coltivando e non la stiamo urlando. È il tempo che non chiediamo e che ci stiamo prendendo per noi, è il lavoro che non fa per noi, è il cambiamento che ci gira dentro e che mentre non ci guardate stiamo già agendo. La notte è quando penso a me davvero, guardo in faccia le mie paure e ci faccio pace. È il tempo nostro, il tempo che mi prendo”.

LEGGI ANCHE: — Federica Abbate e quelle ‘Canzoni per gli altri’ che definiscono anche se stessi

Il disco ha un sound malinconico e nostalgico che accompagna i pensieri della notte, il concept alla base del nuovo album. All’interno, un unico featuring: chiello. I due giovani artisti, amici nella vita e complici nella musica, si uniscono in un brano malinconico e profondo in cui affrontano le proprie fragilità. Ariete incontra il suo pubblico nelle principali città d’Italia in occasione dell’instore tour, cinque appuntamenti in partenza da Milano.

Ecco le date:

23 settembre – Milano , Feltrinelli Duomo

, Feltrinelli Duomo 24 settembre – Bologna , Feltrinelli Galleria Acquaderni

, Feltrinelli Galleria Acquaderni 25 settembre – Roma , Feltrinelli Appia

, 29 settembre – Napoli , Feltrinelli Piazza dei Martiri

, Feltrinelli Piazza dei Martiri 30 settembre – Bari, Feltrinelli Via Melo

Inoltre, quest’autunno a ottobre, la cantautrice tornerà sui palchi con Ariete Tour 2023, suo primo tour nei principali palazzetti italiani. Il tour è prodotto e organizzato da VivoConcerti e o biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate. Di seguito le date:

Martedì 17 ottobre , Bari – Palaflorio

, – Palaflorio Mercoledì 18 ottobre , Napoli –PalaPartenope

, –PalaPartenope Sabato 21 ottobre , Roma – Palazzo dello Sport

, – Palazzo dello Sport Martedì 24 ottobre , Bologna –Unipol Arena

, –Unipol Arena Venerdì 27 ottobre, Milano – Mediolanum Forum.

Foto da Ufficio Stampa WFY