Penna che ha contribuito al successo di molti artisti pop e urban degli ultimi anni, Federica Abbate pubblica il suo primo album ‘Canzoni per gli altri’ che ci racconta in questa intervista.

Sono nove le tracce a cui Federica Abbate, penna raffinata e moderna della musica italiana dietro a innumerevoli successi, ha deciso di affidare il debutto come cantautrice. Esce, infatti, venerdì 22 settembre il suo primo album, intitolato ‘Canzoni per gli altri’ (in digitale per Carosello Records/Epic). Scelta insolita, come titolo, viene forse da pensare: ma come, al primo disco per sé piazzare subito gli altri così, in primo piano? Eppure, sono proprio quelle ‘canzoni per gli altri’ – gli stessi che simbolicamente accompagnano Abbate sulla copertina – ad averla presa per mano, aiutandola a definire se stessa.

“È stato un percorso non solo artistico ma proprio umano, partito dal dietro le quinte”, si spiega l’artista. “La scrittura è sempre stata il mio habitat naturale mentre tutto ciò era fuori era una giungla per me. Ma un certo punto, complice anche una rottura sentimentale, mi sono detta: ‘adesso faccio quello che mi piace, come piace a me’. E dimostrare a me stessa che posso anche fare la cantante. In questo lavoro c’è una storia di dialogo tra autrice e cantautrice, in cui non mi sono posta limiti nei colori. E ne sono soddisfatta, oltre che onorata, perché non era scontato che i colleghi mi ripassassero indietro il testimone”.

Cover da Ufficio Stampa wfy

Alessandra Amoroso, Ana Mena, Elisa, Francesca Michielin, Matteo Romano, Emis Killa, Fred De Palma, Mr.Rain, Nashley e Franco126 accompagnano infatti Federica in questo viaggio. “È stato un regalo enorme perché queste canzoni sono nate unendo semplicemente le mie due anime, e anche nelle collaborazioni non mi sono fatta troppe domande. Ho scelto liberamente. Ora mostro finalmente la mia faccia, dopo aver affrontato un percorso anche con me stessa nel rapporto con il mio corpo. ‘Canzoni per gli altri’ sono io nello scrivere e, giunta a questo punto, avevo voglia di prendere anche qualcosa dagli altri e tenerlo per me”.

LEGGI ANCHE: — IMAGinACTION, va ai Måneskin il Premio Miglior Videoclip Italiano

Foto di Claudia Campoli da Ufficio Stampa WFY

Dalla ricerca personale al lavoro in studio. “Ho iniziato a mano a mano a mettere da parte canzoni anche se non avevo del tutto idea di cosa volessi dire”, prosegue Federica Abbate. “A un certo momento, ho deciso di fare a modo mio, partendo dal presupposto che non era vero che da autrice non potessi cantare, non potessi fare un album. Ora, vada come vada, io sono felice di quello che ne è nato. E voglio godermi questa cosa che sarà poi quello che ricorderò in futuro”.

Ragazza e poi giovane donna in un mondo a prevalenza maschile. “Quando ho iniziato ero praticamente l’unica a scrivere in certi contesti e solo oggi iniziò a confrontarmi con altre donne autrici. Ma la strada da percorrere è ancora lunga”, confessa Abbate. E mentre l’ipotesi di calcare il palco dell’Ariston resta fra gli obiettivi da percorrere, Federica si prepara a una data evento con cui celebrare ‘Canzoni per gli altri’. “Finalmente presenterò dal vivo il mio progetto – dichiara – Nel live le canzoni diventano vive. Anche se ho già calcato alcuni palchi, questo sarà il primo vero momento mio. Sganciarsi dal dietro le quinte è qualcosa di nuovo ma oggi sono qui, tutto fa parte del gioco e allora divertiamoci”.

L’appuntamento dal vivo – a cui non mancheranno ospiti – è per il 26 novembre, a Milano in Santeria Toscana 31. Sarà un’occasione unica per apprezzare il mix originale di pop e urban che caratterizza la produzione della cantautrice anche in questo suo debutto discografico. I biglietti di Canzoni Per Gli Altri Live (Vivo Concerti) sono disponibili online su www.vivoconcerti.com da lunedì 25 settembre alle ore 10 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 30 settembre alle 10.

Locandina da Ufficio Stampa WFY

Foto di Claudia Campoli da Ufficio Stampa WFY