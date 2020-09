Smemo App, arriva il diario scolastico “vietato” agli adulti

Smemoranda lancia Smemo App, il diario scolastico digitale: offre un valido aiuto per lo studio e risponde agli interessi degli under 19

Quando arrivò sul mercato 42 anni fa, con i suoi quadretti al posto delle righe e la versione editoriale a 16 mesi, fu ritenuta rivoluzionaria e da allora non ha mai smesso di innovarsi. Smemoranda lancia Smemo App, il diario scolastico digitale pensato per gli under 19, cresciuti a pane e smartphone. Non solo un’agenda in cui segnare i compiti e controllare i voti scolastici, ma un luogo virtuale di connessione e scambio di informazioni. Il tutto interconnesso con i più diffusi social network.

Smemo App, arriva il diario digitale

Sia chiaro: la Smemoranda, agenda cult per intere generazioni di studenti italiani, non sparisce dal mercato. Accanto alla versione cartacea, però, da oggi è possibile affiancare anche la versione digitale, Smemo App, appunto. Un’applicazione che fornisce un valido aiuto alla studio, ma che allo stesso tempo non ignora gli interessi dei ragazzi, fornendo loro un luogo di scambio, confronto e approfondimento.

I contenuti della curiosa applicazione sono stati accuratamente selezionati dopo aver analizzato le richieste del target di riferimento. Gli argomenti che trovano spazio nell’app sono diversi e totalmente ‘vietati’ agli adulti. Si va dalle rubriche di Musica, Gossip e Fashion aggiornate da Mtv.it alle sezioni di impegno sociale con uno spazio dedicato a Idee e azioni di pace curato da Emergency.

Spazio poi all’ambiente con la rubrica We are ecofriendly, al progetto Razzismo Brutta Storia contro le discriminazioni razziali e ai minitutorial digital con H-Farm. Nell’app non potevano mancare infine recensioni di games, film, serie tv, consigli letterari, fumetti, e interviste esclusive agli idoli di giovani e giovanissimi.

Studenti protagonisti

Ma c’è di più: gli utenti diventano protagonisti dell’app grazie alla possibilità di pubblicare contenuti nella sezione news utilizzando il proprio profilo Instagram. Per farlo basta condividere una foto o un video con i propri follower e utilizzare l’hashtag del giorno: la notizia sarà visibile a tutti gli utilizzatori dell’app.

Insomma, la Smemo App è un incredibile aggregatore di contenuti dedicato a scuola e tempo libero, che sarà aggiornato continuamente per rispondere alle esigenze informative e di svago dei ragazzi. Un motivo in più per scaricarla? Ogni 100 download verrà piantato un albero con Treedom.