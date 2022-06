Maturità, i voti presi da Giorgia Meloni, Chiara Ferragni, Giulia Salemi e altri: resterete di stucco

Vi siete mai chiesti che voti hanno preso all'esame di maturità i vip? Alcuni vi stupiranno, da non crederci

Oggi sono personaggi famosi e sembrano avere realizzato i loro sogni, ma come la maggior parte degli italiani anche i vip hanno dovuto sostenere l’esame di maturità, ma con quale voto l’hanno superato? Dai membri del governo agli influencer più seguiti sui social passando per attori e sportivi, ecco una breve rassegna dei voti dei vip alla maturità.

I voti dei Vip alla maturità: i politici

Non avrà avuto una brillante carriera professionale prima di entrare in politica, ma a scuola, Luigi Di Maio, andava piuttosto bene. Gli piaceva studiare e a quanto pare alla fine del liceo ha dato il massimo riportando un lusinghiero 100/100.

Pieni voti agli esami di maturità per un altro Vip della politica, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si è congedato dal liceo classico con un brillante 60 su 60.

Non è andata come sperava, invece, per Matteo Salvini: il suo impegno politico nella Lega iniziato già tra i banchi di scuola l’avrebbe penalizzato facendogli ottenere ‘solo’ 48/60.

Il ministro dell’Interno ha comunque fatto meglio del Presidente della Camera: Roberto Fico si è diplomato con 40/60.

Anche per Giorgia Meloni la maturità è stata un gioco da ragazzi, infatti la leader di Fratelli d’Italia, come ha spiegato in un’intervista a Skuola.net, si è diplomata in lingue con 60/60.

“Ero sicuramente una che andava bene a scuola ed ero già impegnata politicamente” Avrebbe affermato.

Artisti, sportivi e influencer

La campionessa di tuffi Tania Cagnotto si è diplomata con 67/100, mentre Aldo Montano, campione di scherma, con 54/60. Il portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma con 70/100, mentre Mario Balotelli ha chiuso con 60/100.

E i Vip del mondo dello spettacolo che voto hanno ottenuto alla maturità? Tra i più secchioni, troviamo Tiziano Ferro che all’esame è riuscito a portare a casa un bel 55/60. Lorenzo Fragola è uscito con 85/100.

Tra i meno ligi al dovere, invece, c’è Edoardo Leo: non è riuscito a superare il 37/60, praticamente solo un punto in più rispetto alla votazione minima.

Riccardo Scamarcio ha ammesso di essere stato un disastro a scuola, Fabio Rovazzi ha lasciato il liceo artistico al quarto anno.

Spulciando tra i voti dei Vip alla maturità non siamo riusciti a trovare quelli dei Ferragnez, anche se nella coppia più celebre dei social, pare che la secchiona fosse Chiara Ferragni, che ha frequentato il liceo classico e aveva la media del 7. Fedez? Alla maturità non ci è proprio arrivato.

In più occasioni, anche Giulia Salemi ha voluto raccontare la sua esperienza riguardo alla maturità. Sui social ha spiegato: “Ricordo ancora la mia Maturità come se fosse ieri, molto ansiosa e allo stesso tempo super emozionante. Tra scritti e orali ho sempre preferito l’orale – ha affermato – perché iniziavo a parlare e non la finivo più. Secondo me l’orale è una marcia in più, aiuta maggiormente ad entrare in empatia”.

FOTO: @Kikapress